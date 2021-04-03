Дочка Заворотнюк зворушливо привітала акторку з ювілеєм і показала фото з нею

3 квітня Анастасія Заворотнюк святкує 50-річчя

Сьогодні, 3 квітня, свій 50-й день народження святкує акторка Анастасія Заворотнюк, стан якої, за словами лікарів, покращився. Її дочка Анна опублікувала в Instagram спільне фото з мамою, супроводивши його теплим вітанням.

У сторіс Анна Заворотнюк розмістила знімок, на якому вони з Анастасією їдуть у авто.

"З днем народження, моя найулюбленіша матуся. Ти моє найяскравіше світло", – написала дівчина.

Скріншот: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Нагадаємо, що у 2019 Анастасії Заворотнюк діагностували рак мозку. Представники зірки не коментують її стан.

Повідомлялося, що Заворотнюк лікували в московській клініці, а тепер, за чутками, "няня Віка" перебуває вдома, в котеджному селищі Крекшино в Московській області.

Тим часом в Україні діє новий локдаун. Все, що потрібно знати про обмеження, дивіться в свіжому випуску YouTube-шоу "Дід Панч та молодь":

Раніше також повідомлялося, що Анастасію Заворотнюк розшукують судові пристави за борги .

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