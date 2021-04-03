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Дочь Заворотнюк трогательно поздравила актрису с юбилеем и показала фото с ней

Сегодня, 13:40

3 апреля Анастасия Заворотнюк празднует 50-летие

Сегодня, 3 апреля, своей 50-й день рождения празднует актриса Анастасия Заворотнюк, состояние которой, по словам врачей, улучшилось. Ее дочь Анна опубликовала в Instagram совместное фото с мамой, сопроводив его теплым поздравлением.

В сторис Анна Заворотнюк разместила снимок, на котором они с Анастасией едут в авто.

"С днем рождения, моя самая любимая мамочка. Ты мой самый яркий свет", – написала девушка.

Скриншот: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Напомним, что у 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Представители звезды не комментируют ее состояние.

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Сообщалось, что Заворотнюк лечили в московской клинике, а теперь, по слухам, "няня Вика" находится дома, в коттеджном поселке Крекшино в Московской области.

Тем временем в Украине действует новый локдаун. Все, что нужно знать об ограничениях, смотрите в свежем выпуске YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь":

Ранее также сообщалось, что Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы за долги.

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