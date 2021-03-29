"А чому б і ні": Дмитро Шепелєв розповів про рішення завести ще одну дитину

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Нещодавно 38-річний російський телеведучий і чоловік покійної співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв став батьком вдруге. Він зізнався, що рішення завести спільну дитину з коханою Катериною Тулуповою прийшло саме по собі.

В Instagram-акаунті Шепелев опублікував фото, зроблене в палаті, де знаходяться Тулупова і малюк. Зірковий батько не приховує радості та ділиться своїми переживаннями і думками.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

"Рішення про третю для нашої сім'ї дитину було легким і взагалі-то безтурботним, щось на зразок "чому б і ні". Це сталося само собою, дуже природно. Напевно, складно уявити більш благополучний сценарій – адже ми обидва цього хотіли" , – написав Дмитро.

Він додав, що і у нього, і у Катерини вже був досвід батьківства, і вони були раді відчути його знову. Шепелев також подякував коханій за те, що вона зважилася завагітніти знову.

"... терпіння, робота і сміливість – зважитися на ще одну дитину і виконати цей не найпростіший шлях до щасливого кінця", – додав він.

Для Дмитра і Катерини малюк став першою спільною дитиною. У ведучого також є син Платон від шлюбу із Жанною Фріске, а Катерина виховує доньку від першого шлюбу – Ладу.

Нагадаємо, що батьки покійної Фріске подали до суду на внука і Шепелєва.

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