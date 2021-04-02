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Лікарі заявили про поліпшення стану Заворотнюк: чи зможе акторка повернутися на екрани

Сьогодні, 15:20

Лікарі повідомили, що у зірки "Моєї прекрасної няні" позитивна тенденція

Російська акторка Анастасія Заворотнюк, яку почали розшукувати судові пристави за борги, починає йти на поправку. Про поліпшення здоров'я зірки заявили самі лікарі.

Нагадаємо, що Анастасія вже не перший рік бореться з онкологічним захворюванням, і нарешті з'явилася інформація про те, що їй не стає гірше. Як повідомив виданню КП співробітник Інституту молекулярної біології РАН, професор Петро Чумаков, в акторки хороша тенденція.

"Це дивно, але в Анастасії дійсно все не так погано, як зазвичай буває при гліобластомі. Як правило, з таким діагнозом ситуація розвивається в гіршу сторону дуже динамічно. А Заворотнюк бореться вже два роки, і у неї хороша тенденція", – сказав Петро Чумаков.

Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, facebook.com/AZavorotnyuk

Повідомляється, що в Інституті молекулярної біології РАН ще рік тому для Анастасії Заворотнюк розробили унікальну експериментальну терапію, але звернутися до неї ще не довелося. Метод полягає в атаці ракових клітин нешкідливими вірусами, але цей процес ще не до кінця вивчений, та й акторці зараз краще, тож необхідності в такій терапії немає.

Однак повністю повернутися до роботи акторка не зможе.

"Вибачте, але коли у людини вирізали величезний шматок мозку, вона стає зовсім іншою. Навряд чи вона зможе вимовляти якісь монологи, але не виключено, що зможе з'являтися в епізодах", – заявив Петро Чумаков.

Він додав, що якщо акторка зможе зберегти життя – це перемога, а професія – не головне.

Раніше ми повідомляли, що колишній Анастасії Заворотнюк одружився вдруге.

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актриса Анастасія Заворотнюк
Джерело: facebook.com/AZavorotnyuk
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