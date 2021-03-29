Важкохвору Анастасію Заворотнюк розшукують судові пристави за борги

Стосовно акторки порушено два виконавчих виробництва

Анастасія Заворотнюк вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. Так як близькі не діляться подробицями про стан актриси, шанувальники завжди з нетерпінням чекають хоч якихось новин про зірку серіалу "Моя прекрасна няня". І ось з'явилася інформація і цього разу вона не стосується стан здоров'я артистки. Виявляється, у актриси є борг і її розшукують судові пристави.

Як пише StarHit , Анастасія Завортнюк заборгувала 80 тисяч рублів податків (29 474 гривень -прім.ред). Зазначається, що в стосовно актриси порушено дві виконавчих провадження. Одне порушено пару тижнів назад, інше – ще в минулому році.

Фото: starhit.ru

Варто зазначити, що раніше у актриси вже були борги. Кілька років Заворотнюк не могла погасити величезний кредит. Артистка взяла велику суму в доларах і не змогла її виплатити в строк. Кредит вона погасила недавно.

Раніше ми розповідали, що дочка Анастасії Заворотнюк хоче виїхати з Росії.

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