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Пугачова відверто заявила, яку сферу діяльності для дочки не схвалює

Сьогодні, 14:38

Співачка опублікувала новий пост в Instagram

Зараз Алла Пугачова весь свій час присвячує своїм дітям – Гаррі і Лізі. У Мережі часто з'являються відео, на яких двійнята демонструють свої таланти . Цього разу Алла Борисівна вирішила показати, яка артистична у неї донька. А заразом і розповісти, яку сферу діяльності для дочки артистка не схвалює.

Примадонна опублікувала відео у себе в соцмережах , на якому Ліза з іронією пародіює "дівчинку з Instagram" на прохання своєї зіркової мами.

ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

"Хороші мої, сьогодні, напевно, вам що-небудь розповім. Ні, напевно, завтра. Чао какао. Більше лайків, більше смайликів, і звичайно ж, підпишіться на мене ", – сказала артистично дівчинка.

Аллі Пугачовій сподобалася пародія дочки, але, щоб Ліза ставала блогеркою Примадонна не хоче.

"Аби сама такий не стала. Не дай Господь ", – написала співачка.

Підписники оцінили артистизм молодшої дочки Пугачової і Галкіна.

"Краса від мами, а пародії від тата", "Яка приголомшлива акторська робота", "Ідеально передала весь сенс", "Гумористка як тато", "Артистична дівчинка! З гумором і вихованням! Правильне дитинство", – написали підписники співачки.

Раніше дочка Алли Пугачової заспівала пісню "Миллион алых роз".

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