Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

Максим Галкін поділився своїм улюбленим відео, на якому зафільмована його з Аллою Пугачовою дочка Ліза

Дочка Алли Пугачової зворушила шанувальників своєю щирістю Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін і Алла Пугачова виховують двійнят Лізу і Гаррі. У себе в Instagram щасливі батьки часто публікують відео і фото своїх дітей. У Мережі завжди розчулюються талантам двійнят – вони готують, вірші розповідають, співають. На честь Міжнародного дня захисту дітей, який відзначається сьогодні, Максим Галкін поділився архівним відео дочки.

Як зізнався гуморист, це одне з найулюбленіших його відео. У кадрі Лізі всього три з половиною рочки. Вона демонструє свої знання французької мови. Дівчинка похвалилася, що на її квітку сіло сонечко.

"Це сонечко! Папа хочеш його підтримати ?! Ой-ой! Воно сповзає, я хочу йогу мамі показати! Підемо швидше додому", – захоплено розповіла дочка Алли Пугачової.

Але Ліза не встигла показати мамі свою знахідку – сонечко полетіло. Дівчинка дуже засмутилася і тато її заспокоював.

Шанувальників Пугачової і Галкіна підкорила щирість маленької Лізи.

"Лізонька мила, ніжна і така зворушлива"

"Ну яка чудова дитина. Скільки любові і доброти прищеплюється дітям"

"Чудове відео! Можна дивитися багато разів, щирі емоції, добра дитина!"

Шанувальників зворушило нове відео Лізи Галкіної Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальників зворушило нове відео Лізи Галкіної Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальників зворушило нове відео Лізи Галкіної Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальників зворушило нове відео Лізи Галкіної Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, Гаррі і Ліза Галкін народилися в 2013 році. Зараз їм сім років. Онук Алли Пугачової Микита Пресняков розповів, що діти ростуть кмітливими і дуже творчими дітьми.

Не так давно Ліза виконала французькою мовою одну з найпопулярніших пісень Алли Пугачової – "Миллион алых роз", а Гаррі зіграв на піаніно свою улюблену пісню українською мовою.

Варто зазначити, що діти Пугачової і Галкіна не бояться камери і завжди із задоволенням демонструють свої таланти. нещодавно двійнята продемонстрували свою акторську майстерність .

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