Діти Пугачової і Галкіна здивували новим талантом: "На це можна дивитися вічно"
Максим Галкін опублікував невелике відео
Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза і Гаррі не тільки співають і грають на музичних інструментах, тепер шанувальники зіркової сім'ї дізналися ще про один талант двійнят.
В Instagram Максим Галкін опублікував відео, на якому Гаррі і Ліза демонструють свою акторську майстерність. Двійнята вирішили зобразить фанатів своєї тата.
"Максим Галкін, яка зустріч" ,- з акцентом вимовив Гаррі, кого-то пародіюючи.
"Може підпис? Будь ласка, автограф" ,- приєдналася Ліза.
"Давайте Селфі !?" – запропонував хлопчик.
"Селфі, Селфі, Селфі! Дуже дякую, Максим Галкін! Ми пішли, поки, поки! Бай! Максим Галкін – мій кумир!", – сказала дочка Алли Борисівни.
У Мережі під новим відео зіркових спадкоємців вже багато позитивних коментарів.
"Сатира на вищому рівні", "На це можна дивитися вічно! Нереальні діти! "," Максим, вони класні ", – написали підписники Галкіна.
раніше шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на новому відео з сином.
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