Діти Пугачової і Галкіна здивували новим талантом: "На це можна дивитися вічно"

Максим Галкін опублікував невелике відео

Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза і Гаррі не тільки співають і грають на музичних інструментах, тепер шанувальники зіркової сім'ї дізналися ще про один талант двійнят.

В Instagram Максим Галкін опублікував відео, на якому Гаррі і Ліза демонструють свою акторську майстерність. Двійнята вирішили зобразить фанатів своєї тата.

"Максим Галкін, яка зустріч" ,- з акцентом вимовив Гаррі, кого-то пародіюючи.

"Може підпис? Будь ласка, автограф" ,- приєдналася Ліза.

"Давайте Селфі !?" – запропонував хлопчик.

"Селфі, Селфі, Селфі! Дуже дякую, Максим Галкін! Ми пішли, поки, поки! Бай! Максим Галкін – мій кумир!", – сказала дочка Алли Борисівни.

У Мережі під новим відео зіркових спадкоємців вже багато позитивних коментарів.

"Сатира на вищому рівні", "На це можна дивитися вічно! Нереальні діти! "," Максим, вони класні ", – написали підписники Галкіна.

раніше шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на новому відео з сином.

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