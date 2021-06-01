Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

Максим Галкин поделился своим любимым видео, на котором запечатлена его с Аллой Пугачевой дочь Лиза

Дочь Аллы Пугачевой растрогала поклонников своей искренностью Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. У себя в Instagram счастливые родители часто публикуют видео и фото своих детей. В Сети всегда умиляются талантам двойняшек – они готовят, стихи рассказывают, поют. В честь Международного дня защиты детей, который отмечается сегодня, Максим Галкин поделился архивным видео дочки.

Как признался юморист, это одно из самых любимых его видео. В кадре Лизе всего три с половиной годика. Она демонстрирует свои знания французского языка. Девочка похвасталась, что на ее цветок села божья коровка.

"Это божья коровка! Папа хочешь ее поддержать?! Ой-ой! Она сползает, я хочу ее маме показать! Пойдем скорее домой", – восторженно рассказала дочь Аллы Пугачевой.

Но Лиза не успела показать маме свою находку – божья коровка улетела. Девочка очень расстроилась и папа ее успокаивал.

Поклонников Пугачевой и Галкина покорила искренность маленькой Лизы.

"Лизонька милая, нежная и такая трогательная"

"Ну какой чудесный ребенок. Сколько любви и доброты прививается детям"

"Чудесное видео! Можно смотреть много раз, искренние эмоции, добрый ребенок!"

Поклонников растрогало новое видео Лизы Галкиной Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонников растрогало новое видео Лизы Галкиной Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонников растрогало новое видео Лизы Галкиной Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонников растрогало новое видео Лизы Галкиной Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, Гарри и Лиза Галкины родились в 2013 году. Сейчас им семь лет. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал, что дети растут смышлеными и очень творческими детьми.

Не так давно Лиза исполнила на французском языке одну из самых популярных песен Аллы Пугачевой – "Миллион алых роз", а Гарри сыграл на пианино свою любимую песню на украинском языке.

Стоит отметить, что дети Пугачевой и Галкина не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты. Недавно двойняшки продемонстрировали свое актерское мастерство.

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