Молодша дочка Пугачової заспівала легендарний хіт мами "Миллион алых роз" – відео
Відео з'явилося в Instagram
Зараз Алла Пугачова не виступає, а займається вихованням своїх двійнят – Гаррі і Лізи . Схоже, дівчинка збирається піти стопами своєї мами. У Мережі з'явилося відео, як дочка Галкіна і Пугачової виконує легендарний хіт Примадонни "Миллион алых роз".
Відео з'явилося на фан-сторінці Instagram-аккаунта Лізи Галкіної на честь дня народження Раймонда Паулса – автора популярної пісні. Дівчинка з'явилася в ніжному персиковій сукні. Видно, що Лізі комфортно на сцені.
"З Днем Народження, Раймонд! Співає Ліза ", – підписали ролик.
Шанувальники оцінили виступ дівчинки. "Мамине продовження! Молодець! "," Маленьке диво"," Браво, Лізонька "," Гідне продовження матусі ", – написали в Мережі.
Нагадаємо, недавно Максим Галкін показав реакцію сина Гаррі на виступ Алли Пугачової.
Раніше Максим Галкін опублікував кумедне фото з дітьми і дружиною.
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