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Молодша дочка Пугачової заспівала легендарний хіт мами "Миллион алых роз" – відео

Сьогодні, 14:03

Відео з'явилося в Instagram

Зараз Алла Пугачова не виступає, а займається вихованням своїх двійнят – Гаррі і Лізи . Схоже, дівчинка збирається піти стопами своєї мами. У Мережі з'явилося відео, як дочка Галкіна і Пугачової виконує легендарний хіт Примадонни "Миллион алых роз".

Відео з'явилося на фан-сторінці Instagram-аккаунта Лізи Галкіної на честь дня народження Раймонда Паулса – автора популярної пісні. Дівчинка з'явилася в ніжному персиковій сукні. Видно, що Лізі комфортно на сцені.

"З Днем Народження, Раймонд! Співає Ліза ", – підписали ролик.

(@Elizaveta_galkinaa)

Шанувальники оцінили виступ дівчинки. "Мамине продовження! Молодець! "," Маленьке диво"," Браво, Лізонька "," Гідне продовження матусі ", – написали в Мережі.

Нагадаємо, недавно Максим Галкін показав реакцію сина Гаррі на виступ Алли Пугачової.

Раніше Максим Галкін опублікував кумедне фото з дітьми і дружиною.

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