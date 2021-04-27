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Відомий продюсер показав рідкісне фото 17-річної Пугачової

Сьогодні, 17:56

У Мережі з'явилося архівне фото Примадонни. Відомий продюсер показав, як Алла Пугачова виглядала в 17 років

Продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін, який раніше розповів про депресію Андрія Данилка , вирішив в Instagram поділитися архівними фото.

Він опублікував рідкісний знімок Примадонни, на якому їй 17 років. Поруч він прикріпив своє фото, зроблене в тому ж віці.

"Всі питають, а як ми виглядали з Аллою Пугачовою в сімнадцять років. Ось так", – підписав Разін архівні кадри.

Андрій Разін і Алла Пугачова
Андрій Разін і Алла Пугачова
Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Варто зазначити, що у Андрія Разіна і Алли Пугачової стосунки були натягнуті. Продюсер звинувачував Примадонну, що вона завжди була налаштована проти групи "Ласковый май".

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін опублікував архівне відео Алли Пугачової, на якому їй 29 років.

Раніше в Мережі обговорювали новий стильний образ співачки.

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