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До Дня сім'ї: ТОП-15 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

Сьогодні, 10:45

Надихаємося прикладом щасливих стосунків українських знаменитостей!

Сьогодні, 15 травня, в Україні відзначають Міжнародний день сім'ї. Він присвячений насамперед любові, взаєморозумінню, гармонії і вірності.

Ми пропонуємо згадати ТОП-15 пар українського шоу-бізнесу, відносини яких по-справжньому надихають і зміцнюють віру в любов.

Сергій і Сніжана Бабкіни

Сергій і Сніжана Бабкіни
Сергій і Сніжана Бабкіни
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сама музика поєднала їх. 2007 року пара познайомилася під час роботи в "Театр 19". 7 листопада на день народження Сергія Сніжана подарувала йому коробку у вигляді будинку, заповнену чаєм. Подарунок вона купувала спонтанно, за 15 хвилин до спектаклю, оскільки не знала, що цього дня у Сергія свято. Потім, під час святкування, Сергій вирішив запросити її на танець, а пісня "Зима" гурту "Бумбокс" стала першим імпульсом почуттів і зблизила пару. 27 березня Бабкін відзначили 12 років подружнього життя. У Сніжани з Сергієм двоє спільних дітей: дочка Веселина і молодший синок Єлисей. Також вони разом виховують Артура, сина Сніжани від першого шлюбу.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес разом вже дев'ять років. Першого дня знайомства Володимир сказав Наді: "Ти будеш моєю дружиною!", а через тиждень вони вже жили разом. 2015 року пара одружилася. Історію кохання пари читайте в нашому матеріалі.

Павло і Марина Зіброви

Павло Зібров з дружиною Мариною і дочкою Діаною
Павло Зібров з дружиною Мариною і дочкою Діаною
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Пара познайомилася 1992 року на зустрічі поета Миколи Луківа. Павло красиво упадав за Мариною, співав романси і врешті-решт її серце розтануло. 1994 року пара зіграла весілля. У подружжя двоє дітей, син Марини від першого шлюбу Олександр і спільна дочка Діана.

Влад і Ліліана Яма

Влад і Ліліана Яма
Влад і Ліліана Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Особисте життя Влад Яма довго тримав у секреті. Але відомо, що 2007 року зірковий хореограф познайомився з Ліліаною, незабаром вони почали жити разом. 2015 року вони одружилися, а ще через рік народився син Леон.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Катя Осадча і Юрій Горбунов
Катя Осадча і Юрій Горбунов
Фото: instagram.com/kosadcha

Почуття між телеведучими зародилися на зйомках шоу "Голос країни". 2017 року пара одружилася, цього ж року у них народився син Іван. Відзначимо, Осадча та Горбунов досі не показують обличчя своєї дитини. А нещодавно Катя зізналася, що знову вагітна.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова
Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова
Фото: instagram.com/okean__elzy

Love story цієї пари триває вже понад 15 років. Святослав не любить ділитися подробицями особистого життя. Але все ж з небагатьох інтерв'ю відомо, що пара разом виховує доньку Лялі від першого шлюбу – Діану, а 2015 року закохані узаконили свої стосунки.

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Світлана та Віталій Білоножко

Віталій і Світлана Білоножко
Віталій і Світлана Білоножко
Фото: Facebook-сторінка Світлани Білоножко

Познайомив майбутнє подружжя друг Віталія, актор Іван Гаврилюк. Як зазначає Віталій, це було кохання з першого погляду. Віталій і Світлана відомі не тільки як артисти, а й як громадські діячі. Уже 20 років поспіль вони разом організовують фестиваль музики і любові "Мелодія двох сердець"

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Руслана Лижичко і Олександр Ксенофонтов
Руслана Лижичко і Олександр Ксенофонтов
Фото: Facebook-сторінка Олександра Ксенофонтова

Співачка і звукорежисер перебувають у шлюбі вже понад 15 років. Пара приховує подробиці свого особистого життя, але ні Руслана, ні Олександр не забувають підкреслити, що вони щасливі разом.

Камалія і Мохаммад Захур

Камалія з чоловіком
Камалія з чоловіком
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Вперше Захур побачив Камалію на одній із закритих вечірок в Донецьку. Того ж вечора Захур зізнався дівчині, що зачарований нею. 2003 року бізнесмен одружився зі співачкою. 2013 року у пари народилася двійня Мірабелла і Арабелла.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

З найпершої зустрічі 2006 року Настя і Потап не сподобалися друг одному, Потап навіть відмовився співпрацювати з молодою співачкою. Але пізніше між артистами спалахнула пристрасть, і 2013 року їх помітили на відпочинку на Кубі. 23 травня 2019 року вони одружилися.

Юлія Саніна та Валерій Бебко

Юлія Саніна і Вал Бебко
Юлія Саніна і Вал Бебко
Фото: Андрій Максимов

Пара познайомилася 2009 року, коли Юлія як журналістка прийшла брати інтерв'ю у Валерія. Через два роки після знайомства вони одружилися. Пара приховувала стосунки протягом п'яти років. 2015 року у них народився син Данило.

Оля і Вадим Полякови

Оля Полякова з чоловіком Вадимом
Оля Полякова з чоловіком Вадимом
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Торік пара відзначила 15-ту річницю весілля. Їх історія почалася 2003 року з звичайного корпоративу на честь дня народження майбутнього чоловіка Ольги – Вадима. Як тільки він вперше побачив 19-річну артистку на сцені, тієї ж миті закохався. Тоді вона ще не була настільки популярною і відомою, а він уже був одружений.

Незабаром Вадим розлучився з першою дружиною, і 2004 року вони з Ольгою одружилися. Перша дочка Маша була народжена через рік після торжества, а 2011 року з'явилася і друга донечка Аліса. Сьогодні подружжя щасливі в шлюбі і дорожать один одним.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв

Маша Єфросініна та Тімур Хромаєв
Маша Єфросініна та Тімур Хромаєв
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Доленосна зустріч Маші і Тимура сталася раптово і трохи кумедно. Вони виявилися в один і той же час в кіоску, де телеведуча купувала яблучний сік, а він – воду. Тимур запитав, чи міг він її раніше десь бачити, а Маша обурилася, як можна було її не впізнати. 2003 року пара зв'язала себе узами шлюбу. За 17 років спільного життя у них народилися дочка Нана і син Олександр.

Джамала і Бекір Сулейманов

Джамала з чоловіком та дітьми
Джамала з чоловіком та дітьми
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Зі своїм майбутнім чоловіком Бекіром співачка познайомилася на одній із зустрічей кримських татар. Поговоривши, вони відразу ж зрозуміли, що підходять друг одному. 2017 року Джамала і Бекір одружилися, а через рік у них народився син Емір-Рахман Сеїт-Бекір агли Сулейманов. 20 червня 2020 року у пари народився другий син, якого назвали Селім-Ремзі.

Тамерлан та Альона Омаргалієва

TamerlanAlena/Фото: пресслужба
TamerlanAlena/Фото: пресслужба

Пара познайомилася 10 років тому, коли Тамерлан запропонував дівчині попрацювати разом. Перед тим як між ними зародилися почуття, артисти встигли записати пісню. 2013 року пара зіграла весілля, зараз вони виховують сина Тимура.

Раніше ми також розповіли про пари, які почали романтичні відносини на зйомках.

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