Ексдружині DZIDZIO казали, що артист їй зраджує: Я підозрювала, що це має місце бути
Співачка SLAVIA прокоментувала чутки про зради DZIDZIO, а також зізналася, чи любить вона його досі
36-річна співачка SLAVIA, яка раніше розповіла про розлучення з DZIDZIO, зізналася, що розлад у їхніх стосунках почався з появою гурту в житті Михайла Хоми. Через роботу артиста часто не було вдома, недоброзичливці поширювали чутки та зрештою співачка почала підозрювати чоловіка у зрадах. Проте, зараз будь-яких звинувачень артистка пред'явити не може.
Новими подробицями стосунків з DZIDZIO співачка SLAVIA поділилася у великому інтерв'ю, яке було опубліковано на YouTube-каналі "Слава +". Зі слів артистки, не було якогось конкретного моменту, коли вона перестала любити свого зоряного чоловіка. Це була ціла низка подій.
"Коли ми довго не бачилися, я приїжджала, я відчувала себе непотрібною, що у нього робота кипить, а я немов заважаю. Я розумію, що людина знімає фільми, він весь в процесі, багато народу. Це все складно. Я все це розумію. Але я як жінка втрачала таку віру в нас, теплоту таку хотіла, а її не було. І щось потихеньку відмирало", – сказала SLAVIA.
На питання Слави про те, чи любить SLAVIA свого ексчоловіка, вона відповіла неоднозначно.
"Я люблю його. Це почуття у мене перетрансформувалося в повагу, безумовну любов і вдячність. Я йому вдячна за те, що він був у моєму житті", – сказала співачка.
Потім артистка зізналася, що найімовірніше робота з'їла їхні стосунки. А чутки про зради, які нібито були з боку DZIDZIO, співачка вирішила розвіяти.
З іншого боку, артистка відчувала відсутність підтримки з боку чоловіка. Коли DZIDZIO знімав фільм, SLAVIA скромно говорила, що могла б теж зіграти в ньому. Зрештою ролі здобули інші артисти.
"Михайло каже: "Я не знаю, я не можу розважатися. Це фільм, це великі гроші, зможеш ти чи не зможеш?" Я розумію, що в мене не вірять", – сказала SLAVIA.
За словами співачки, вона не отримувала бажаної уваги й віри з боку чоловіка.
Вже понад пів року SLAVIA і DZIDZIO не живуть разом. Вони були одружені 20 років.
Раніше стало відомо, як DZIDZIO розділить майно з дружиною.
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