Ексдружині DZIDZIO казали, що артист їй зраджує: Я підозрювала, що це має місце бути

Співачка SLAVIA прокоментувала чутки про зради DZIDZIO, а також зізналася, чи любить вона його досі

Slavia і Дзідзьо Фото: instagram.com/slavia_official

36-річна співачка SLAVIA, яка раніше розповіла про розлучення з DZIDZIO, зізналася, що розлад у їхніх стосунках почався з появою гурту в житті Михайла Хоми. Через роботу артиста часто не було вдома, недоброзичливці поширювали чутки та зрештою співачка почала підозрювати чоловіка у зрадах. Проте, зараз будь-яких звинувачень артистка пред'явити не може.

Новими подробицями стосунків з DZIDZIO співачка SLAVIA поділилася у великому інтерв'ю, яке було опубліковано на YouTube-каналі "Слава +". Зі слів артистки, не було якогось конкретного моменту, коли вона перестала любити свого зоряного чоловіка. Це була ціла низка подій.

"Коли ми довго не бачилися, я приїжджала, я відчувала себе непотрібною, що у нього робота кипить, а я немов заважаю. Я розумію, що людина знімає фільми, він весь в процесі, багато народу. Це все складно. Я все це розумію. Але я як жінка втрачала таку віру в нас, теплоту таку хотіла, а її не було. І щось потихеньку відмирало", – сказала SLAVIA.

DZIDZIO та SLAVIA Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

На питання Слави про те, чи любить SLAVIA свого ексчоловіка, вона відповіла неоднозначно.

"Я люблю його. Це почуття у мене перетрансформувалося в повагу, безумовну любов і вдячність. Я йому вдячна за те, що він був у моєму житті", – сказала співачка.

Потім артистка зізналася, що найімовірніше робота з'їла їхні стосунки. А чутки про зради, які нібито були з боку DZIDZIO, співачка вирішила розвіяти.

"Я ніколи не говорила, що Михайло зраджував. Я говорила, що почався гурт, у них почалася вся ця робота, концерти і часто вдома не було. Тому я підозрювала, що це має місце бути. Тому що такі "добродії "з боку говорили мені прямо якісь моменти. Але знову ж таки, нічого конкретного не було. Ніяких фактів, доказів ніхто не давав, тому не можу в такому звинувачувати".

З іншого боку, артистка відчувала відсутність підтримки з боку чоловіка. Коли DZIDZIO знімав фільм, SLAVIA скромно говорила, що могла б теж зіграти в ньому. Зрештою ролі здобули інші артисти.

"Михайло каже: "Я не знаю, я не можу розважатися. Це фільм, це великі гроші, зможеш ти чи не зможеш?" Я розумію, що в мене не вірять", – сказала SLAVIA.

За словами співачки, вона не отримувала бажаної уваги й віри з боку чоловіка.

Вже понад пів року SLAVIA і DZIDZIO не живуть разом. Вони були одружені 20 років.

Раніше стало відомо, як DZIDZIO розділить майно з дружиною.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися