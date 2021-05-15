День сім'ї в зворушливих фото українських телеведучих

15 травня в Україні відзначається Міжнародний день сім'ї

Сім'я грає особливу роль в житті кожного. Але щоб описати найважливіше – не обов'язково бути багатослівним. До Міжнародного дня сім'ї, який традиційно відзначають 15 травня, ведучі новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" поділилися, що для них означає сім'я і показали зворушливі фотографії з найріднішими.

"Сім’я – це точка опори та острівець безпеки. Це місце, де любов оберігає від суєти та зовнішніх негараздів. Це місце, де ти можеш бути собою. Це люди, яких цінуєш понад усе", – розповіла Анна Панова.

Анна Панова з сім'єю

Фото: прес-служба

"Джерело натхнення, двигун ваших звершень, місце сили і єдності, це як ваша рука, серце, очі, сім'я – це сам ти", – зазначив Максим Сікора.

Максим Сікора з сім'єю

Фото: прес-служба

"Сім'я – це підтримка. Те, що тримає в найскладніших ситуаціях", – поділилася Марина Кухар.

Марина Кухар з сім'єю

Фото: прес-служба

"Сім'я – це радість і спокій, емоція і настрій, щасливе минуле і впевнене майбутнє, це – сенс життя!" – розповів Олег Панюта.

Олег Панюта з сім'єю

Фото: прес-служба

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