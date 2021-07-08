Три рази робив пропозицію: історія кохання Дорофеєвої та Дантеса

Артисти познайомилися у 2011 році та зіграли весілля лише через чотири роки. Щороку Надя і Володимир дуже зворушливо вітають один одного з річницею

Сьогодні, 8 липня, шосту річницю весілля відзначають солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та співак Володимир Дантес, який вже встиг привітати дружину з особливою датою.

Пара почала зустрічатися в 2011 році, а одружилася через чотири роки, у 2015. Про те, де познайомилися Володимир і Надя, і як співак робив дівчині пропозицію аж три рази, читайте в матеріалі Life Сьогодні.

Надя Дорофєєва і Дантес: історія знайомства

У 2011 році знайомство пари відбулося в поїзді. Деталями Надя раніше ділилася в інтерв'ю Life Сьогодні.

"Ми познайомилися з ним у поїзді, коли їхали на спільний концерт. Я пам'ятаю, що Вова взагалі не звертав на мене уваги, тому я раніше за інших пішла в своє купе спати. Але через пару годин він різко відкрив двері в моє купе і сказав лише одну фразу: "Надя, я одружуся з тобою". Після чого відразу пішов", – розповіла Дорофєєва.

За словами дівчини, наступного дня вони обмінялася телефонами, щоб пізніше зустрітися і прогулятися в компанії друзів і колег. Однак цього не сталося: Надя поїхала до іншого міста на гастролі, а Володимир їй так і не передзвонив.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес в Домінікані / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"На наступний ранок я прокинулася з єдиним бажанням, щоб він мені написав. І рівно через п'ять хвилин я отримала від нього смс-ку зі словами "Доброго ранку". Вже через тиждень ми стали жити разом", – згадала Надя.

Пропозиція з третьої спроби

Володимир робила пропозицію Наді аж три рази. За словами дівчини, вперше артист став на коліно лише через три місяці після їхнього знайомства. А вдруге – через півроку.

"Через три місяці після знайомства Вова зробив мені перший жартівливу пропозицію. Чому жартівливу? Тому що каблучку він скрутив з дроту від шампанського. Ще через півроку він знову зробив пропозицію, але тут все було серйозніше. Це сталося 15 січня, коли ми були за містом. Вова влаштував цілий квест, який закінчився в туалеті ... Власне, саме там він і запропонував мені вийти за нього заміж", – поділилася Надя з Сьогодні.Lifestyle.

Як зізналася співачка, на той момент у пари не було можливості зробити "весілля мрії". Тому торжество відбулося лише через чотири роки.

/ Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Коли час прийшов, я сказала Вові жартома, що його пропозиція застаріла. Тому йому довелося робити пропозицію втретє, і вона було дійсно казковою, як в кіно. Вова зробив її в прямому ефірі на радіо, в день народження моєї мами. А мою реакцію зняли на відео подружки, які були зі мною поруч, а й паралельно змовилися з ним. Це було неймовірно зворушливо! І я рада, що цей момент зберігся не тільки в нашій пам'яті", – розповіла співачка.

Весілля Дорофеєвої і Дантеса

У 2015 році Надя і Володимир зіграли шикарне весілля. Основним елементом декору свята була лаванда і в оформленні місця, де проходила церемонія переважав бузковий колір. Гостями весілля стали багато зірок шоу-бізнесу: Потап, Ірина Горова, колега Наді Позитив, з групи "Время и Стекло", Настя Каменських, Віталій Козловський, Катя Осадча та багато інших.

Весілля Наді Дорофєєвої та Володимра Дантеса / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Чоловік Дорофеєвої

Відзначимо, що Володимир Дантес став популярним завдяки участі в групі "Діо. фільми" з Вадимом Олійником, яка виникла після участі хлопців у шоу" Фабрика зірок-2 ". Після того, як у 2015 році група розпалася Володимир на певний час перебував у затишші, розпочав кар'єру ведучого, і, як вважали прихильники, став менш популярним, ніж його дружина. Через деякий час в соцмережах і ЗМІ його почали згадувати, як "чоловіка Дорофеєвої", що, на думку багатьох, могло образити Володимира. Але, маючи відмінне почуття гумору, Дантес навпаки лише посміявся над цією ситуацією. Вона навіть завів відеоблог на YouTube, який так і назвав "Чоловік Наді Дорофєєвої".

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зараз Володимир Дантес відновив свою кар'єру співака. У вересні 2019 року в нього вийшов хіт "Тепер тобі 30", а в лютому 2020 року – пісня "Більш-менш". Нещодавно артист презентував свій перший альбом.

Надя повністю підтримує свого чоловіка і нерідко зізнається, що пишається Володимиром. Пара часто публікує теплі слова на адресу одне одного і розміщує в мережі зворушливі фото.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес: фото

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

/ Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, Дорофєєва повторила гарячі образи з сольного концерту на Atlas Weekend.

Дивіться інтерв'ю з Надею Дорофеєвої для "Зіркового шляху":