Олена Зеленська: Порад президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові можу давати

Олена Зеленська дала велике інтерв'ю, в якому зізналася, як саме впливає на свого чоловіка Володимира Зеленського, а також, чи засмучують її гнівні коментарі в Мережі

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська, яка показала елегантний образ у Франції, розповіла про те, чи може вона вплинути на свого чоловіка, президента Володимира Зеленського, а також як ставиться до хейтерів.

У багатьох склалося враження, що Олена Зеленська не просто впливає на рішення президента України, але і дає йому поради. Однак перша леді розвінчала цей міф. В інтерв'ю "VIP з Наталією Мосейчук Олена Зеленська зазначила, що впливає лише емоційно.

"Я розумію, звідки тут ноги ростуть. Володимир у багатьох інтерв'ю говорить: моя дружина на мене сильно впливає. І я кожен раз у нього запитую: "Навіщо ти це кажеш?". Можливо впливаю емоційно. Але я впливаю на свого чоловіка, а не президента", – відповіла Олена Зеленська.

Дружина Володимира Зеленського також не дає йому поради. Більш того, іноді він навіть не робить те, що вона просить.

"Порад президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові можу давати. Він настільки впевнена в собі і самостійна людина, що я можу казати йому все що завгодно – він зробить усе одно по-іншому. І те, що він став президентом – це приклад того, що я казала – не роби", – сказала перша леді.

Володимир і Олена Зеленські Фото: instagram.com/zelenskiy_only/

Як виявилося, багато хто переоцінює вплив хейтерів на подружжя.

"Розхитати мою нервову систему означає розхитати нервову систему президента ... Мабуть, хтось так вважає, що я буду вдома ридати і щось зміниться. Не буду нікого розчаровувати, я можу поридати, але це ніяк не вплине на поведінку на мого чоловіка", – сказала дружина Зеленського.

Олена додала, що читає багато різної маячні про себе і часом може навіть посміятися. Коментарі перша леді України все-таки читає, але тепер вже лише для того, щоб бути в курсі. Хоча, як зізналася Олена, це емоційно розхитує її.

"Я минулого року в січні взагалі видалила у себе все соцмережі з усіх гаджетів. Потім через пів року все ж таки зайшла, щось мені потрібно було почитати. Я зрозуміла, що до цього потрібно по-іншому ставитися, спокійніше", – сказала Олена Зеленська.

Раніше Олена Зеленська показала новий елегантний образ у Франції.

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