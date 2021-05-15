Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вдохновляемся примером счастливых отношений украинских знаменитостей!

Сегодня, 15 мая, в Украине отмечают Международный день семьи. Он посвящен в первую очередь любви, взаимопониманию, гармонии и верности.

Мы предлагаем вспомнить ТОП-15 пар украинского шоу-бизнеса, отношения которых по-настоящему вдохновляют и укрепляют веру в любовь.

Сергей и Снежана Бабкины

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сама музыка соединила их. В 2007 году пара познакомилась во время работы в "Театр 19". 7 ноября в день рождения Сергея Снежана подарила ему коробку в виде дома, заполненную чаем. Подарок она покупала спонтанно, за 15 минут до спектакля, так как не знала, что в этот день у Сергея праздник. Затем, во время празднования, Сергей решил пригласить ее на танец, а песня "Зима" группы "Бумбокс" стала первым импульсом чувств и сблизила пару. 27 марта Бабкины отметили 12 лет супружеской жизни. У Снежаны с Сергеем двое общих детей: дочь Веселина и младший сынок Елисей. Также они вместе воспитывают Артура, сына Снежаны от первого брака.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе уже девять лет. В первый день знакомства Владимир сказал Наде: "Ты будешь моей женой!", а через неделю они уже жили вместе. В 2015 году пара поженилась. Историю любви пары читайте в нашем материале.

Павел и Марина Зибровы

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Пара познакомилась в 1992 году на встрече поэта Николая Лукива. Павел красиво ухаживал за Мариной, пел романсы и в конце концов ее сердце растаяло. В 1994 году пара сыграла свадьбу. У супругов двое детей, сын Марины от первого брака Александр и совместная дочь Диана.

Влад и Лилиана Яма

Влад и Лилиана Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

Личную жизнь Влад Яма долго держал в секрете. Но известно, что в 2007 году звездный хореограф познакомился с Лилианой, вскоре они начали жить вместе. В 2015 году они поженились, а еще через год родился сын Леон.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha

Чувства между телеведущими зародились на съемках шоу "Голос країни". В 2017 году пара поженилась, в этом же году у них родился сын Иван. Отметим, Осадчая и Горбунов до сих пор не показывают лицо своего ребенка. А недавно Катя призналась, что снова беременна.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарёва Фото: instagram.com/okean__elzy

Love story этой пары длится уже более 15 лет. Святослав не любит делиться подробностями личной жизни. Но все же из немногих интервью известно, что пара вместе воспитывает дочь Ляли от первого брака – Диану, а в 2015 году влюбленные узаконили свои отношения.

Светлана и Виталий Билоножко

Виталий и Светлана Билоножко Фото: Facebook-страница Светланы Билоножко

Познакомил будущих супругов друг Виталия, актер Иван Гаврилюк. Как отмечает Виталий, это была любовь с первого взгляда. Виталий и Светлана известны не только как артисты, но и как общественные деятели. Уже 20 лет подряд они вместе организуют фестиваль музыки и любви "Мелодия двух сердец"

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов Фото: Facebook-страница Александра Ксенофонтова

Певица и звукорежиссёр состоят в браке уже более 15 лет. Пара скрывает подробности своей личной жизни, но ни Руслана, ни Александр не забывают подчеркнуть, что они счастливы вместе.

Камалия и Мохаммад Захур

Камалия с мужем Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Впервые Захур увидел Камалию на одной из закрытых вечеринок в Донецке. В тот же вечер Захур признался девушке, что очарован ею. В 2003 году бизнесмен женился на певице. В 2013 году у пары родилась двойня Мирабелла и Арабелла.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

С самой первой встречи в 2006 году Настя и Потап не понравились друг другу, Потап даже отказался сотрудничать с молодой певицей. Но позже между артистами вспыхнула страсть, и в 2013 году они были замечены на отдыхе в Кубе. 23 мая 2019 года они поженились.

Юлия Санина и Валерий Бебко

Юлия Санина и Вал Бебко Фото: Андрей Максимов

Пара познакомилась в 2009 году, когда Юлия в качестве журналистки пришла брать интервью у Валерия. Через два года после знакомства они поженились. Пара скрывала отношения на протяжении пяти лет. В 2015 году у них родился сын Данил.

Оля и Вадим Поляковы

Оля Полякова с мужем Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

В прошлом году пара отметила 15-ю годовщину свадьбы. Их история началась в 2003 году с обычного корпоратива в честь дня рождения будущего мужа Ольги – Вадима. Как только он впервые увидел 19-летнюю артистку на сцене, тут же влюбился. Тогда она еще не была на столько популярной и известной, а он уже был женат.

Вскоре Вадим развелся с первой супругой, и в 2004 году они с Ольгой поженились. Первая дочь Маша была рождена через год после торжества, а в 2011 году появилась и вторая доченька Алиса. Сегодня супруги счастливы в браке и дорожат друг другом.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Судьбоносная встреча Маши и Тимура произошла внезапно и немного забавно. Они оказались в одно и то же время в киоске, где телеведущая покупала яблочный сок, а он – воду. Тимур спросил, мог ли он ее раньше где-то видеть, а Маша возмутилась, как можно было ее не узнать. В 2003 году пара связала себя узами брака. За 17 лет совместной жизни у них родились дочь Нана и сын Александр.

Джамала и Бекир Сулейманов

Джамала с мужем и детьми Фото: instagram.com/jamalajaaa

Со своим будущим мужем Бекиром певица познакомилась на одной из встреч крымских татар. Поговорив, они сразу же поняли, что подходят друг другу. В 2017 году Джамала и Бекир поженились, а через год у них родился сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир аглы Сулейманов. 20 июня 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Селим-Гирай.

Тамерлан и Алена Омаргалиева

TamerlanAlena/ Фото: пресс-служба

Пара познакомилась 10 лет назад, когда Тамерлан предложил девушке поработать вместе. Перед тем как между ними зародились чувства, артисты успели записать песню. В 2013 году пара сыграла свадьбу, сейчас они воспитывают сына Тимура.

Ранее мы также рассказали о парах, которые начали романтические отношения на съемках.

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