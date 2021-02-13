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Що відбувається з українським репом і кого слухати

Сьогодні, 10:58

Хто з українських реперів реінкарнує і хто заслуговує на увагу

Український реп не стоїть на місці, він розвивається, з'являються нові імена, випускаються сингли. У випуску "Культурного подкасту" ведучий Артур Борисенко і В'ячеслав Дрофа він же OTOY, поговорили про те, кого ж слухати з українських реп-виконавців.

Розвиток – це завжди добре, особливо, якщо він стосується особистих стосунків. Завтра буде найромантичніше свято в році – День всіх закоханих, тому саме час подбати про розвиток ваших стосунків. Ми зібрали 14 ідей, як провести День святого Валентина незвично і цікаво, які точно вам в цьому допоможуть.

В кінці 2020 року OTOY випустив міні-альбом CVIT і був одним з перших артистів лейбла Аліни Паш Bitanga Blood, а зараз рухається самостійно.

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За словами В'ячеслава, український реп не стоїть на місці, а активно розвивається, з'являються нові імена, нові сингли.

"Я розвиваюся, росту, а мою музику приписують до українського репу, тому роблю висновок, що і він розвивається", – розповів В'ячеслав Дрофа.

Він також розповів, хто з українських реп-виконавців в його плейлисті:

  • Рома Майк – його оксамитовий голос, мелодика, тексти – він дуже круто пише. Улюблений трек Дрофа "Ветерок".
  • Група Північ – це навіть європейський реп, каже В'ячеслав. За його словами, їх можна назвати найтрушнішим репом в Україні.
  • Гоня теж в плейлисті Дрофи, він називає його дуже крутим.
  • Довгий пес – Дрофа виділяє трек "Бронепоїзд".
  • Вова зі Львова – він зараз реінкарнує, каже В'ячеслав.
  • OTOY – супергеніальній і суперсвіжій називає себе з посмішкою Дрофа.

Де слухати український реп, на чиї концерти ходити і чого чекати від української реп-музики – слухайте в "Культурному подкасті" на: Apple Podcasts , Google Podcasts або SoundCloud .

Тим часом ми зібрали перли від Олі Полякової: скандальні фразочки співачки про українських зірок .

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Джерела: Сьогодні , instagram/otoysounds
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