"Нова Кончіта Вурст": відомий співак похизувався збільшеними грудьми (фото)

Ці світлини, швидше за все, зроблені за допомогою спеціального фільтра

Американський репер Ліл Нас "похизувався" своїми збільшеними грудьми на фото у Twitter. Швидше за все, ці світлини зроблені за допомогою спеціального фільтра у графічному редакторі, хоча шанувальники виконавця губляться у здогадах, адже на фото все видається досить реалістичним.

Фото: Twitter | LilNasX

Подібна трансформація стане "сюрпризом" для дівчини Ліла Наса напередодні Дня святого Валентина. Якщо ви теж хочете покреативити, то ми раніше розповіли, як оригінально відзначити День закоханих 14 лютого.

Якщо добре роздивитися знімок, то видно, що колір накладки відрізняється від тону шкіри 21-річного Ліла Наса.

Відео: twitter.com/LilNasX

Хоч репер опублікував фотографії тільки тепер, швидше за все, вони були зроблені більше ніж три місяці тому – на Геловін. Музикант готував образ Нікі Мінаж з накладними грудьми.

Фото: Twitter | LilNasX

Сам Ліл Нас продовжує водити фанатів за носа. У своєму TikTok-акаунті він регулярно публікує відео, на яких танцює, акцентуючи на "нових грудях".

"Нова Кончіта Вурст", "Такого я ще не бачила", "Це просто вогонь", "Слухайте, а він реально зробив собі операцію чи це такий прикол?" – коментують користувачі Мережі.

Нагадаємо, раніше 25-річна манекенниця Аманда Мартін, яка прославилася завдяки відвертим світлинам для чоловічого журналу Playboy, влаштувала провокацію у супермаркеті. Дівчина оголила груди перед незнайомцем і зняла це на відео.

Дивіться відео: яким розміром грудей найбільше задоволені жінки

До того ми розповідали про 26-річну німецьку модель Івонн Бар, яка перенесла кілька операцій зі збільшення грудей з першого до дев'ятого розміру.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися