Перли від Олі Полякової: ми зібрали скандальні фразочки співачки про українських зірок

Дізнайтеся, про кого різко висловлювалася Оля Полякова

Оля Полякова ніколи не боялася висловлювати свою думку, хоч і її слова іноді можуть бути досить різкими. Наприклад, нещодавно артистка назвала співачку Тіну Кароль "плакальницею на похороні", за що потім вибачилася.

І хоч Оля за словом до кишені не полізе – саме ця її риса і робить артистку яскравою індивідуальністю. За всі свої фрази Полякова відразу вибачається, а всі конфлікти їй вдається залагодити. У цій добірці ми вирішили згадати такі ситуації.

Катерина Кухар

2018 року на шоу "Танці з зірками" стався неприємний інцидент за участю Олі Полякової, яка тоді вела "зірковий балкон", і суддею проєкту Катериною Кухар.

Оскільки ефір був присвячений темі кохання, а танці від зіркових учасників розповідали історії з життя, найзворушливішим моментом випуску можна було назвати вихід пари Берінчик-Білявська з запальним фристайлом на паркеті.

Катерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Відомий боксер, який тоді пережив втрату дитини (його новонароджений син прожив всього два тижні), викликав сльози Катерини Кухар, яка пережила схожу трагедію раніше: "Денисе, ви своїм танцем стали справжнім мотиватором для тих, хто втрачає силу духу".

Ось тут-то і сталося непорозуміння, за яке Полякова публічно вибачилася після завершення ефіру. Співачка прокоментувала сльози балерини наступним чином: "Тепер Україна дізналася, що Катерина Кухар вміє плакати".

Тоді Оля пояснила, що не чула, про що йшлося у відеосюжеті Берінчика, який показували перед виступом, і не зрозуміла, на що відреагувала сльозами Катерина Кухар.

"Мій жарт бувкричущою безтактністю. Я прошу вибачення за цю необачність, за цю помилку і нетактовність", – прокоментувала тоді Полякова.

Ксенія Мішина

Після фіналу шоу "Холостячка" шанувальники проєкту розділилися на два табори: тих, хто підтримує вибір Ксенії Мішиної, і тих, хто критикує героїню і її коханого. До других, судячи з усього, належить співачка Оля Полякова.

У Instastories Суперблондинка прокоментувала фінал "Холостячки", заявивши, що Мішину "нічого життя не вчить". На думку Полякової, Ксенії варто було вибрати Олексія Тригубенка, а не Олександра Еллерта.

"Дорогі мої, подивилася "Холостячку". Що хочу сказати: ну ти, Мішина, і ... Не можна так, звичайно, про людей. Нічого тебе життя не вчить. Такого пацана проїхала. Мабуть, подобаються тобі американські гірки. Ну що, катайся", – висловилася співачка.

Сама Ксенія ніяк не відреагувала на слова Полякової, а тільки опублікувала пост, в якому зізналася, що її ранять слова всіх хейтерів стосовно фіналу "Холостячки".

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Тіна Кароль

На шоу телеканалу "Україна" – "Маска", в якому зіркові детективи намагаються розгадати, хто із знаменитих особистостей сховався в костюмах, Оля Полякова, розгадуючи персонажа Козу, припустила, що під цією маскою може ховатися Тіна Кароль.

Номер Кози на шоу був стилізований під латиноамериканське свято День мертвих, який присвячений пам'яті всім померлих.

Олег Винник, який також є детективом шоу, жартома припустив, що за маскою Кози може ховатися "плакальниця", на що Оля Полякова відповіла: "А хто у нас відома плакальниця?" Коли ніхто не зміг здогадатися, кого вона має на увазі, Оля пошепки пояснила, що це Тіна Кароль.

Тіна Кароль і Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

Її слова викликали бурхливу реакцію в Мережі. Оля визнала свою помилку і публічно попросила вибачення у Тіни. Оля зазначила, що мала на увазі пісні Тіни, а не її особисту трагедію (2013 року у Кароль помер чоловік Євген Огір). До слова, багато пісень Тіни відмінно підійдуть для романтичного вечора на День святого Валентина, а ми підготували 14 оригінальних ідей, як відзначити це свято.

Тіна відреагувала на слова Олі в Instagram, написавши, що вона "завжди плакатиме" за чоловіком, але не на похоронах, а від щастя.

Пізніше, в ефірі радіо Хіт FM, Кароль дала розгорнутішу відповідь на уїдливість Полякової.

"Мої відповіді завжди будуть в піснях і ... навіщо порушувати цю тему? Я вважаю, що є дно, і ми не маємо права його пробивати, адже ми спілкуємося з населенням України, і ми, і ти тут сидиш, проти багатотисячної аудиторії, – звертається Тіна до ведучого. – Ми вирощуємо людей, це наш чорнозем, і що ми туди посіємо, те й пожнемо. Тому давайте я зроблю вигляд, що я все бачила, але сіятиму тільки добро".

Камалія

Різкий коментар на свою адресу від Олі отримала і співачка Камалія. На шоу "Маска", коли Оля вгадувала, хто ховається в костюмі Пави, вона сказала, що там точно не Камалія, описавши співачку як "здорову і цицькасту".

Оля Полякова і Камалія Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/kamaliyaofficial

Пізніше Камалія відповіла на слова Олі, сказавши, що її "не хвилює думка інших людей" про себе. Артистка також здивувалася, як Полякова, будучи "дорослою жінкою і матір'ю двох дітей", могла дозволити собі такий різкий коментар на адресу зовнішності іншої людини.

"Для мене найважливіше – те, якою бачить мене мій коханий чоловік і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює. Єдине, що – я не очікувала, що доросла жінка і мати двох дочок може займатися булінгом", – відповіла Камалія, повідомляє пресслужба співачки.

Нагадаємо, дочка Олі Полякової розповіла, як пройшло знайомство її бойфренда з мамою.

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