Російський репер Гуф планує концерт в Донецьку попри на заборону на в'їзд до України

Виконавець збирається виступити місцевому клубі

Російський репер Гуф, якому у 2016 році заборонили в'їжджати до України, збирається виступити в Донецьку. Скандальний артист запланував концерт на 20 лютого. До цього репер, також відомий як Олексій Долматов, виступав в анексованому Криму. Тоді для нього і була введена заборона на в'їзд до країни.

На опублікованому постері в Telegram-каналі Donetchanyn, повідомляється: "Донецьк, ми скоро". Також зазначено, що репер виступить у місцевому клубі "Кокон".

Гуф зібрався виступити в Донецьку Фото: t.me/donetch

Гуф – відомий російський репер, співзасновник лейблу "ЦАО Records", засновник лейблу "ZM Nation".

Після виступу в тимчасово окупованому Криму СБУ заборонила реперу в'їжджати в Україну як мінімум до 1 березня 2021 року.

Гуф Фото: instagram.com/therealguf

Нагадаємо, нещодавно російському реперу Басті скасували заборону на в'їзд в Україну. Його заборона діяла ще з 2017 року.

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