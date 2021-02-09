Російський репер Гуф планує концерт в Донецьку попри на заборону на в'їзд до України
Виконавець збирається виступити місцевому клубі
Російський репер Гуф, якому у 2016 році заборонили в'їжджати до України, збирається виступити в Донецьку. Скандальний артист запланував концерт на 20 лютого. До цього репер, також відомий як Олексій Долматов, виступав в анексованому Криму. Тоді для нього і була введена заборона на в'їзд до країни.
На опублікованому постері в Telegram-каналі Donetchanyn, повідомляється: "Донецьк, ми скоро". Також зазначено, що репер виступить у місцевому клубі "Кокон".
Гуф – відомий російський репер, співзасновник лейблу "ЦАО Records", засновник лейблу "ZM Nation".
Після виступу в тимчасово окупованому Криму СБУ заборонила реперу в'їжджати в Україну як мінімум до 1 березня 2021 року.
Нагадаємо, нещодавно російському реперу Басті скасували заборону на в'їзд в Україну. Його заборона діяла ще з 2017 року.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше