Подкаст

Комфорт, кеш і нормальні менеджери: чого не вистачає українським виконавцям

За словами репера OTOY, українські слухачі не цінують своїх виконавців

Українські слухачі не вміють радіти за своїх виконавців, а система працює так, що виконавцю пробитися важко. Що потрібно українському артистові, щоб він не їхав за кордон, а розвивався в рідній країні, розповів OTOY (В'ячеслав Дрофа – ред.) в нашому новому випуску " Культурного подкасту".

Але ви не забувайте і про те, що потрібно вашій коханій людині, адже скоро найромантичніше свято в році. Щоб порадувати себе і свою кохану людину, ми зібрали 14 ідей, як провести День святого Валентина незвично і цікаво.

За словами Дрофи, українські слухачі, як і більшість слухачів з пострадянських країн, не завжди вміють поважати роботу артиста. Якщо порівняти їх з європейськими та американськими слухачами, то там під постами пишуть коментарі типу "вау", "круто", "тут не дотягли, хотілося б ось так, але круто". Тобто слухачі цінують і поважають те, що робить артист.

А у нас люди це сприймають не так і часто можна почути: "Чуєш, а ти пісню нам заспівай. А якщо ні – ми тебе гівном обіллємо. І навіть якщо пісня гарна, то ми ще подумаємо чи хвалити тебе", – говорить В'ячеслав.

Репер OTOY у "Культурному подкасті" Фото: instagram/otoysounds

Кількість хейту в українській культурі зашкалює, каже репер. І виділити щось позитивне з усього цього важко, так само як і творити щось нове.

"Тому моя творчість, насамперед, для себе, а потім – для людей", – зізнається OTOY.

Якщо говорити про комфорт, то було б круто, щоб в Україні почали з'являтися всесвітньо відомі лейбли, які дозволять працювати не ізольовано в Україні, а виходити на світовий ринок. Це вплине і на цінову політику, адже музику всюди написати однаково дорого, проте там на це гроші є, а у нас – ні.

До того ж, в Україні артисти вважають за краще працювати з російськомовним і англомовним контентом, українського насправді дуже мало. Люди не готові сприймати український реп, на жаль.

"Співакам потрібен комфорт життя, кеш, увагу і нормальні менеджери – тоді і система буде працювати", – підсумував Дрофа.

Де слухати український реп, на чиї концерти ходити і чого чекати від української реп-музики – слухайте в "Культурному подкасті" на: Apple Podcasts , Google Podcasts або SoundCloud .

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