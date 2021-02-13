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Что происходит с украинским рэпом и кого слушать

Сегодня, 10:58

Кто из украинских рэперов реинкарнируется и кто заслуживает внимания

Украинский рэп не стоит на месте, он развивается, появляются новые имена, выпускаются синглы. В выпуске "Культурного подкаста" ведущий Артур Борисенко и Вячеслав Дрофа он же OTOY, поговорили о том, кого же слушать из украинских рэп-исполнителей.

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В конца 2020 года OTOY выпустил мини-альбом CVIT и был одним из первых артистов лейбла Алины Паш Bitanga Blood, а сейчас движется самостоятельно.

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По словам Вячеслава, украинский рэп не стоит на месте, а активно развивается, появляются новые имена, новые синглы.

"Я развиваюсь, росту, а мою музыку приписывают к украинскому рэпу, поэтому делаю вывод, что и он развивается", – рассказал Вячеслав Дрофа.

Он также рассказал, кто из украинских рэп-исполнителей в его плейлисте:

  • Рома Майк – его бархатный голос, мелодика, тексты – он очень круто пишет. Любимый трек Дрофа "Ветерок".
  • Группа Север – это даже европейский рэп, говорит Вячеслав. По его словам, их можно назвать самым трушным рэпом в Украине.
  • Гоня тоже в плейлисте Дрофы, он называет его очень крутым.
  • Довгий пес – Дрофа выделяет трек "Бронепоезд".
  • Вова зі Львова – он сейчас реинкарнирует, говорит Вячеслав.
  • OTOY – супергениальний и суперсвижий называет себя с улыбкой Дрофа.

Где слушать украинский рэп, на чьи концерты ходить и чего ждать от украинской рэп-музыки – слушайте в "Культурном подкасте" на: Apple Podcasts, Google Podcasts или SoundCloud.

Тем временем мы собрали перлы от Оли Поляковой: скандальные фразочки певицы об украинских звездах.

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Источники: Сегодня , instagram/otoysounds
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