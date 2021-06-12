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Черчілль, принц Філіп і королева на коні: яким був перший парад на честь дня народження Єлизавети II

Сьогодні, 17:22

Перша церемонія Trooping the Colour Її Величності відбулася в 1952 році, коли Єлизавета II вперше зійшла на престол

Єлизавета II під час першого Trooping the Colour/Єлизавета II зараз
Єлизавета II під час першого Trooping the Colour/Єлизавета II зараз
Фото: Getty Images

Щорічно, в другу суботу червня, у Великобританії відзначають другий і офіційний день народження королеви Єлизавети II. Ми вже розповідали, як свято пройшло в цьому році. Далі в матеріалі дивіться, як це було у 1952-му.

Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року в віці 25 років, після смерті свого батька – короля Георга VI. У тому ж році відбувся перший для її Величності парад Trooping the Colour.

Святкувати другий день народження влітку придумав прадід Єлизавети II, король Едуард VII. Він народився в листопаді, але дуже любив свята. Тому Едуард вирішив, що святкувати день народження можна і влітку. Зрештою, хто йому міг це заборонити?

Королева Єлизавета II на першій церемонії Trooping the Colour, 1952 рік
Королева Єлизавета II на першій церемонії Trooping the Colour, 1952 рік
Фото: Getty Images

На першому святкуванні літнього дня народження у Віндзорському замку королева Єлизавета II з'явилася верхи на коні. Після вона піднялася на балкон, де також були присутні інші члени королівської сім'ї: мати Єлизавети II, принц Річард, герцог Глостерський, принцеса Маргарет, леді Патриція Рамзі, принц Філіп та інші.

Королівська родина на балконі Віндзорського замку
Королівська родина на балконі Віндзорського замку
Фото: Getty Images

Серед гостей церемонії Trooping the Colour був прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчілль.

Вінстон Черчілль на святкуванні дня народження Єлизавети II
Вінстон Черчілль на святкуванні дня народження Єлизавети II
Фото: Getty Images

Цього року Єлизавета II відзначає другий день народження більш скромно. Почасти через пандемію.

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Це також перша церемонія без її чоловіка принца Філіпа. Замість нього королеву супроводжував її 85-річний двоюрідний брат, герцог Кентський принц Едвард.

Єлизавета II на церемонії Trooping the Colour 12 червня 2021 року
Єлизавета II на церемонії Trooping the Colour 12 червня 2021 року
Фото: Getty Images

Проте, посмішку на обличчі Її Величності ми побачили. За парадом вона спостерігала зі свого місця під білим тентом. Їй відсалютували гвардійці шотландської гвардії, а військовий оркестр заграв державний гімн "Боже, бережи Королеву". Свято завершилося традиційним салютом.

Trooping the Colour у Віндзорі 12 червня 2021 року
Trooping the Colour у Віндзорі 12 червня 2021 року
Фото: Getty Images

У Великій Британії святкують день народження королеви
У Великій Британії святкують день народження королеви
Фото: Getty Images

Помер передостанній доргі королеви Великобританії – дивіться відеосюжет:

Раніше ми писали, що Єлизаветі II подарували особливий подарунок на згадку про принца Філіпа до його 100-річного ювілею.

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