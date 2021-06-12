Черчілль, принц Філіп і королева на коні: яким був перший парад на честь дня народження Єлизавети II
Перша церемонія Trooping the Colour Її Величності відбулася в 1952 році, коли Єлизавета II вперше зійшла на престол
Щорічно, в другу суботу червня, у Великобританії відзначають другий і офіційний день народження королеви Єлизавети II. Ми вже розповідали, як свято пройшло в цьому році. Далі в матеріалі дивіться, як це було у 1952-му.
Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року в віці 25 років, після смерті свого батька – короля Георга VI. У тому ж році відбувся перший для її Величності парад Trooping the Colour.
Святкувати другий день народження влітку придумав прадід Єлизавети II, король Едуард VII. Він народився в листопаді, але дуже любив свята. Тому Едуард вирішив, що святкувати день народження можна і влітку. Зрештою, хто йому міг це заборонити?
На першому святкуванні літнього дня народження у Віндзорському замку королева Єлизавета II з'явилася верхи на коні. Після вона піднялася на балкон, де також були присутні інші члени королівської сім'ї: мати Єлизавети II, принц Річард, герцог Глостерський, принцеса Маргарет, леді Патриція Рамзі, принц Філіп та інші.
Серед гостей церемонії Trooping the Colour був прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчілль.
Цього року Єлизавета II відзначає другий день народження більш скромно. Почасти через пандемію.
Це також перша церемонія без її чоловіка принца Філіпа. Замість нього королеву супроводжував її 85-річний двоюрідний брат, герцог Кентський принц Едвард.
Проте, посмішку на обличчі Її Величності ми побачили. За парадом вона спостерігала зі свого місця під білим тентом. Їй відсалютували гвардійці шотландської гвардії, а військовий оркестр заграв державний гімн "Боже, бережи Королеву". Свято завершилося традиційним салютом.
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Раніше ми писали, що Єлизаветі II подарували особливий подарунок на згадку про принца Філіпа до його 100-річного ювілею.
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