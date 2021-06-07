Потіснила принца Ендрю: дочка Меган Маркл і принца Гаррі – восьма в черзі на престол

Лілібет вступила в лінію королівського успадкування слідом за своїм старшим братом Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: The Daily Mail

Меган і Гаррі стали батьками вдруге – у них народилася дівчинка, яку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор. Раніше ми розповідали про значення цього імені.

Малятко, яке народилося в США, претендує на престол, як і старший брат – Арчі Гаррісон. Дитина навіть посунула деяких старших членів королівської сім'ї в списку.

Так, перші сім місць у черзі залишаються незмінними – принц Чарльз, принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гаррі і Арчі Маунтбеттен-Віндзор.

Порядок успадкування престолу в королівській родині: Лілібет займе 8 місце Фото: The Daily Mail

Та друга дитина Гаррі і Меган Маркл "посунула" її двоюрідного дядька принца Ендрю на 9 місце. Коли він народився в 1960 році, то був лише другим в черзі на престол після свого старшого брата принца Чарльза.

Тим часом його дочки принцеса Беатріс і принцеса Євгенія опустилися на 10 і 11 місця відповідно. Хоча принцеса Євгенія скоро опиниться на 12 місці, коли в цьому році народиться її племінниця або племінник.

До слова, Лілібет матиме подвійне громадянство, як і її старший брат Арчі. Меган Маркл – американка, тому її діти автоматично отримують громадянство США. Відповідно до британського законодавства, громадянство може передаватися з покоління в покоління, а це значить, що діти Гаррі мають право успадкувати і цей статус.

Дивіться в сюжеті, як королева Єлизавета II відреагувала на народження правнучки:

Раніше повідомлялося, як королівська родина привітала Меган і Гаррі з народженням другої дитини.

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