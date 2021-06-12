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Черчилль, принц Филипп и королева на лошади: каким был первый парад в честь дня рождения Елизаветы II

Сегодня, 17:22

Первая церемония Trooping the Colour Ее Величества состоялась в 1952 году, когда Елизавета II впервые взошла на престол

Елизавета II во время первого Trooping the Colour/ Елизавета II сейчас
Елизавета II во время первого Trooping the Colour/ Елизавета II сейчас
Фото: Getty Images

Ежегодно, во вторую субботу июня, в Великобритании отмечают второй и официальный день рождения королевы Елизаветы II. Мы уже рассказывали, как праздник прошел в этом году. Далее материале смотрите, как это было в 1952-м.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. В том же году состоялся первый для ее Величества парад Trooping the Colour.

Праздновать второй день рождения летом придумал прадед Елизаветы II, король Эдуард VII. Он родился в ноябре, но очень любил праздники. Потому Эдуард решил, что праздновать день рождения можно и летом. В конце концов, кто ему мог это запретить?

Королева Елизавета II на первой церемонии Trooping the Colour, 1952 год
Королева Елизавета II на первой церемонии Trooping the Colour, 1952 год
Фото: Getty Images

На первом праздновании летнего дня рождения в Виндзорском замке королева Елизавета II появилась верхом на лошади. После она поднялась на балкон, где также присутствовали другие члены королевской семьи: мать Елизаветы II, принц Ричард, герцог Глостерский, принцесса Маргарет, леди Патриция Рамзи, принц Филипп и другие.

Королевская семья на балконе Виндзорского замка
Королевская семья на балконе Виндзорского замка
Фото: Getty Images

Среди гостей церемонии Trooping the Colour был премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Уинстон Черчилль на праздновании дня рождения Елизаветы II
Уинстон Черчилль на праздновании дня рождения Елизаветы II
Фото: Getty Images

В этом году Елизавета II отмечает второй день рождения более скромно. Отчасти это из-за пандемии.

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Это также первая церемония без ее супруга принца Филиппа. Вместо него королеву сопровождал ее 85-летний двоюродный брат, герцог Кентский принц Эдвард.

Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года
Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года
Фото: Getty Images

Тем не менее, улыбку на лице Ее Величества мы увидели. За парадом она наблюдала со своего места под белым тентом. Ей отсалютовали гвардейцы шотландской гвардии, а военный оркестр исполнил государственный гимн "Боже, храни Королеву". Праздник завершился традиционным салютом.

Trooping the Colour в Виндзоре 12 июня 2021 года
Trooping the Colour в Виндзоре 12 июня 2021 года
Фото: Getty Images

В Великобритании празднуют день рождения королевы
В Великобритании празднуют день рождения королевы
Фото: Getty Images

Умер предпоследний дорги королевы Великобритании – смотрите видеосюжет:

Ранее мы писали, что Елизавете II преподнесли особый подарок в память о принце Филиппе к его 100-летнему юбилею.

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