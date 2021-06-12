Черчилль, принц Филипп и королева на лошади: каким был первый парад в честь дня рождения Елизаветы II
Первая церемония Trooping the Colour Ее Величества состоялась в 1952 году, когда Елизавета II впервые взошла на престол
Ежегодно, во вторую субботу июня, в Великобритании отмечают второй и официальный день рождения королевы Елизаветы II. Мы уже рассказывали, как праздник прошел в этом году. Далее материале смотрите, как это было в 1952-м.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. В том же году состоялся первый для ее Величества парад Trooping the Colour.
Праздновать второй день рождения летом придумал прадед Елизаветы II, король Эдуард VII. Он родился в ноябре, но очень любил праздники. Потому Эдуард решил, что праздновать день рождения можно и летом. В конце концов, кто ему мог это запретить?
На первом праздновании летнего дня рождения в Виндзорском замке королева Елизавета II появилась верхом на лошади. После она поднялась на балкон, где также присутствовали другие члены королевской семьи: мать Елизаветы II, принц Ричард, герцог Глостерский, принцесса Маргарет, леди Патриция Рамзи, принц Филипп и другие.
Среди гостей церемонии Trooping the Colour был премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
В этом году Елизавета II отмечает второй день рождения более скромно. Отчасти это из-за пандемии.
Это также первая церемония без ее супруга принца Филиппа. Вместо него королеву сопровождал ее 85-летний двоюродный брат, герцог Кентский принц Эдвард.
Тем не менее, улыбку на лице Ее Величества мы увидели. За парадом она наблюдала со своего места под белым тентом. Ей отсалютовали гвардейцы шотландской гвардии, а военный оркестр исполнил государственный гимн "Боже, храни Королеву". Праздник завершился традиционным салютом.
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Ранее мы писали, что Елизавете II преподнесли особый подарок в память о принце Филиппе к его 100-летнему юбилею.
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