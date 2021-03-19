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Експорноактриса, яка видалила гланди, залишила "Холостяк-11": "Мені було морально важко"

Сьогодні, 22:35

Дівчина не змогла більше перебувати в одному будинку з іншими учасницями

Несподівана новина в розпал третього випуску шоу "Холостяк-11" – проєкт залишила 24-річна експорноактриса Адель Асанті (справжнє ім'я – Анастасія Распутіна).

Дівчина пояснила своє рішення тим, що для неї було "морально важко" знаходитися на проєкті серед інших учасниць. І справа тут не в конкуренції, а скоріше в характері багатьох дівчат.

До речі, Анастасія раніше зізнавалася, що видалила гланди заради орального сексу. Ми дізналися, чи варто робити таку операцію.

Анастасія
Анастасія
Фото: instagram.com/adelasantyxx

Після розповіді про своє минуле (зйомках в порно) Настя стала чути багато уїдливих фраз і жартів на свою адресу з боку інших учасниць "Холостяка-11". Те ж саме стосувалося й інших дівчат – експорноактриса помітила, що її конкурентки не соромляться будувати підступи іншим учасницям і поводяться досить агресивно.

"Я, напевно, піду, мені морально важко. Прийняла рішення піти нині, бо потім було б гірше. Якщо я закохаюся в Мішу, і така катавасія відбуватиметься, мені буде важче піти", – пояснила Настя.

Адель Асанті (Анастасія)
Адель Асанті (Анастасія)
Фото: instagram.com/adelasantyxx

Своє рішення дівчина озвучила Холостякові. Михайло запропонував Анастасії переїхати до іншого будинку, а не залишати проєкт. Однак Асанті прийняла остаточне рішення відправитися додому. Вона побажала Михайлу знайти "віддану, вірну і гідну дівчину".

"Вона вибірково підходить до вибору партнера, незважаючи на своє минуле", – прокоментував відхід Насті Холостяк.

Раніше ми склали список з ТОП-10 учасниць "Холостяка-11".

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