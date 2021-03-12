Порноактриса з "Холостяка-11": Давно не займаюся сексом в звичайному житті

За словами дівчини, поза зйомками їй важко будувати особисті стосунки

На шоу "Холостяк-11" прийшло багато неординарних учасниць, але найбільший інтерес глядачі проявили до 24-річної Анастасії (псевдонім – Адель Асанті). Раніше дівчина працювала в порноіднустріі. Про це, до речі, вона боялася розповісти Холостякові – Михайлу Залівако.

У другому випуску шоу Анастасія розкрила своє минуле. Варто зазначити, що Михайло адекватно сприйняв цю інформацію. Анастасія також поскаржилася на те, що через її професію їй важко налагодити особисте життя.

"Не п'ю, не курю, не гуляю, сиджу вдома і ходжу в зал. Майже ні з ким не спілкуюся. Боюся когось до себе підпустити як на психологічному, так і фізичному рівні", – говорить дівчина.

Анастасія Фото: instagram.com/adelasantyxx

Але дівчина зробила ще одне гучне заяву, яка могла здивувати глядачів "Холостяка". Як виявилося, у неї довго не було інтимних стосунків поза камерами.

"Я не займаюся сексом в реальному житті. Взагалі. Давно вже", – заявила Анастасія.

За словами дівчини, їй важко підпускати до себе чоловіків. Анастасії здається, що вони знайомляться з нею тільки з метою "використовувати", а потім припинити спілкування.

У Анастасії було важке дитинство. За її словами, батько пішов з сім'ї в той час, коли її мати була вагітна другою дитиною. Дівчина почала працювати з 13 років. У 18 років потрапила до порноіндустрії. На цей момент більше не займається зйомками у фільмах для дорослих. Зараз Анастасія навчається на сексолога.

Раніше ми склали список з ТОП-10 учасниць "Холостяка-11".

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