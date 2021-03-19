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Удалившая гланды экс-порноактриса покинула "Холостяк-11": "Мне было морально тяжело"

Сегодня, 22:35

Девушка не смогла больше находиться в одном доме с другими участницами

Неожиданная новость в разгар третьего выпуска шоу "Холостяк-11" – проект покинула 24-летняя экс-порноактриса Адель Асанти (настоящее имя – Анастасия Распутина).

Девушка объяснила свое решение тем, что для нее было "морально тяжело" находиться на проекте среди других участниц. И дело тут не в конкуренции, а скорее в характере многих девушек.

Кстати, Анастасия ранее признавалась, что удалила гланды ради орального секса. Мы узнали, стоит ли делать такую операцию.

Анастасия
Анастасия
Фото: instagram.com/adelasantyxx

После рассказа о своем прошлом (съемках в порно) Настя стала слышать много колких фраз и шуток в свой адрес со стороны других участниц "Холостяка-11". То же самое касалось и других девушек – экс-порноактриса заметила, что ее конкурентки не стесняются строить козни остальным участницам и ведут себя довольно агрессивно.

"Я, наверное, уйду, мне морально тяжело. Приняла решение уйти сейчас, потому что потом было бы хуже. Если я влюблюсь в Мишу и такая катавасия будет происходить, мне будет тяжелее уйти", – объяснила Настя.

Адель Асанти (Анастасия)
Адель Асанти (Анастасия)
Фото: instagram.com/adelasantyxx

Свое решение девушка озвучила Холостяку. Михаил предложил Анастасии переехать в другой дом, а не покидать проект. Однако Асанти приняла окончательное решение отправиться домой. Она пожелала Михаилу найти "преданную, верную и достойную девушку".

"Она избирательно подходит к выбору партнера, несмотря на свое прошлое", – прокомментировал уход Насти Холостяк.

Ранее мы составили список из ТОП-10 участниц "Холостяка-11".

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