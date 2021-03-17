Глибоко піде? Чи треба вирізати гланди заради якісного орального сексу
Секс-терапевт розповіла, як можна задовольнити партнера без екстремальних маніпуляцій
Видалення гланд, малих статевих губ, збільшення точки G – це лише мала частина того, на що йдуть дівчата, щоб задовольнити своїх партнерів в сексі. Нещодавно 24-річна учасниця шоу "Холостяк-11" Анастасія, яка працювала в порноіндустрії, розповіла, що видалила собі гланди заради занять оральним сексом. Чи варто йти на такі експерименти, щоб зробити приємність партнеру і які можуть бути наслідки для здоров'я, розбиралися з секс-терапевткой Ярославою Плотніковою.
Про вплив порно говорять багато, але мало хто знає, що саме фільми для дорослих породили інтимну хірургію. Зараз жінки хочуть попу, як у Кім Кардашян, а тоді хотіли голений лобок, як у героїнь порно.
За словами секс-терапевта, бувають і такі випадки, коли операції дівчатам показані за станом здоров'я, наприклад, коли малі статеві губи великі і вони приносять дискомфорт (натирають і тд).
Найчастіше всі інтимні операції дівчата роблять через невпевненість в собі, бажання порадувати свого партнера або стати схожим на когось. В такому випадку, експерт рекомендує краще працювати над прийняттям свого тіла.
Якщо дівчині самій впоратися з проблемою не виходить, тоді варто звернутися за допомогою до психолога. Він зможе пояснити, як важливо працювати над собою, приймати і любити своє тіло і, мабуть, найголовніше – дати потрібні інструменти, щоб цьому навчитися. Тому що проблема може ховатися не в ваших "недосконалостях" тіла, а в голові.
Секс-терапевт каже, що видаляти гланди заради мінета – дуже погана ідея, адже є багато інших способів зробити приємність своєму партнерові.
Якщо ж говорити про учасницю "Холостяка-11" Анастасію, то важливо розуміти, що зйомки в порно були її професією і, можливо, вона робила маніпуляції якраз заради неї.
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Не варто йти на будь-які експерименти заради інших людей або наслідуючи когось. Це може бути небезпечно для вашого здоров'я і зовсім не факт, що ви отримаєте саме те, на що розраховували. Працюйте над собою, над прийняттям тіла, розмовляйте з партнерами про свої бажання і фантазії – це те, що допоможе вам отримувати справжнє задоволення від сексу без екстремальних маніпуляцій.
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