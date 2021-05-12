Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото
Костянтин Меладзе відзначив день народження в колі сім'ї. Віра Брежнєва опублікувала сімейні знімки
Віра Брежнєва вирішила ніяк не реагувати на секс-скандал навколо Костянтина Меладзе . Співачка просто поділилася в Instagram рідкісними фото з чоловіком, тим більше був привід. Вчора відомий продюсер і композитор відзначав день народження.
Віра Брежнєва опублікувала спільне фото з Костянтином Меладзе і його сестрою Ліаною.
Співачка рідко публікує фото з чоловіком. Але на нових знімках артистка позує в обіймах іменинника. Костянтин навіть поцілував кохану. Зазвичай пара рідко демонструє свої почуття на камеру.
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки . Після цього висловилася Оля Полякова, підтримавши співачку. Але знайшлися і ті, хто не повірив ні Лорак, ні Полякової.
Раніше Надія Мейхер прокоментувала скандал навколо Костянтина Меладзе.
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