Віра Брежнєва видалила свою знамениту родимку, але та з'явилася знову

Співачка показала фото, на якому видно плямку під губою

Співачка Віра Брежнєва зважилася на видалення родимки ще на початку цього року. І зробила це. Але незабаром родимка з'явилася на обличчі зірки знову. Так, і таке буває.

В Instastories Брежнєва відповіла на запитання шанувальників, одне з яких якраз стосувалося її "родзинки". Виконавиця написала, що видалила родимку кілька місяців тому, але це було марно.

"Пігмент пробивається знову. Їй зі мною добре", – написала Віра і додала своє недавнє фото, щоб продемонструвати родимку.

Фото: instagram.com/stories/ververa

До речі, в минулому році свою не менш відому родимку видалила акторка Ольга Сумська. Це першими помітили фоловери артистки, але та ніяк не коментувала своє рішення.

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