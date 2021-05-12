После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото
Константин Меладзе отметил день рождения в кругу семьи. Вера Брежнева опубликовала семейные снимки
Вера Брежнева решила никак не реагировать на секс-скандал вокруг Константина Меладзе. Певица просто поделилась в Instagram редкими фото с супругом, тем более был повод. Вчера известный продюсер и композитор отмечал день рождения.
Вера Брежнева опубликовала совместное фото с Константином Меладзе и его сестрой Лианой.
Певица редко публикует фото с супругом. Но на новых снимках артистка позирует в объятиях именинника. Константин даже поцеловал возлюбленную. Обычно пара редко демонстрирует свои чувства на камеру.
Напомним, недавно Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения. После этого высказалась Оля Полякова, поддержав певицу. Но нашлись и те, кто не поверил ни Лорак, ни Поляковой.
Ранее Надежда Мейхер прокомментировала скандал вокруг Константина Меладзе.
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