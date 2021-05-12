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После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

Сегодня, 11:55

Константин Меладзе отметил день рождения в кругу семьи. Вера Брежнева опубликовала семейные снимки

Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева решила никак не реагировать на секс-скандал вокруг Константина Меладзе. Певица просто поделилась в Instagram редкими фото с супругом, тем более был повод. Вчера известный продюсер и композитор отмечал день рождения.

Вера Брежнева опубликовала совместное фото с Константином Меладзе и его сестрой Лианой.

Вера Брежнева, Константин Меладзе и его сестра Лиана
Вера Брежнева, Константин Меладзе и его сестра Лиана
Фото: instagram.com/ververa

Певица редко публикует фото с супругом. Но на новых снимках артистка позирует в объятиях именинника. Константин даже поцеловал возлюбленную. Обычно пара редко демонстрирует свои чувства на камеру.

Вера Брежнева, Константин Меладзе и его сестра Лиана
Вера Брежнева, Константин Меладзе и его сестра Лиана
Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева, Константин Меладзе и его сестра Лиана
Вера Брежнева, Константин Меладзе и его сестра Лиана
Фото: instagram.com/ververa

Напомним, недавно Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения. После этого высказалась Оля Полякова, поддержав певицу. Но нашлись и те, кто не поверил ни Лорак, ни Поляковой.

Ранее Надежда Мейхер прокомментировала скандал вокруг Константина Меладзе.

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