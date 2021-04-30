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Полякова заступилася за Лорак і заявила, що Костянтин Меладзе їй теж пропонував інтим

Сьогодні, 19:06

Після того як Ані Лорак сказала, що Костянтин Меладзе дивився на неї не тільки як на співачку, на її адресу посипався хейт. Оля Полякова заступилася за колегу

Співачка Оля Полякова підтримала свою колегу Ані Лорак, яка в інтерв'ю натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки. Оля Полякова підтвердила, що і сама отримала від нього таку ж пропозицію.

Нагадаємо, що незабаром після скандального інтерв'ю Ані заявила, що журналісти перекрутили її слова і що вона мала на увазі зовсім не сексуальні домагання. Тепер же історія прийняла новий оборот – Оля Полякова зізналася, що не тільки вірить Ані Лорак, а й що сама зіткнулася з цим при спілкуванні з Костянтином Меладзе.

Такими одкровеннями "Королева ночі" поділилася в новому відео в Instagram і зазначила, що Ані Лорак незаслужено зіткнулася з осудженням і хейтом.

Ані Лорак, Костянтин Меладзе та Оля Полякова
Ані Лорак, Костянтин Меладзе та Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я хочу заявити, що я вірю Ані Лорак і думаю, що вона каже правду. Тільки тому, що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини. Може бути, звичайно, це пощастило тільки нам, або не пощастило, з Ані отримати таку пропозицію. Ми про це ніколи не дізнаємося тому, що про це заведено мовчати, це прийнято замовчувати. І взагалі тема харасменту в нашому суспільстві не вважається якимось засудженням, це така собі норма: ну, запропонував чоловік жінці інтим за якесь просування, ну, молодець", – сказала Оля Полякова.

Співачка звернулася до колег і попросила їх дозволити правді бути озвученою. Потім артистка звернулася до Ані Лорак і попросила її не виправдовуватися за відвертість.

"Ти нічого нікому не винна. Ти просто маєш сказати правду. А правда повинна звучати тому, що замовчуючи, ми заохочуємо таку поведінку чоловіків. Ми будемо знову і знову отримувати ці непристойні пропозиції за просування по кар'єрі, за те, щоб залишитися на роботі, за те, щоб мати можливість отримувати зарплату. Ця правда повинна звучати, щоб уберегти наших дівчаток в майбутньому від харасменту", – сказала Оля Полякова.

Оля Полякова підтримала Ані Лорак і заявила про харасмент від Костянтина Меладзе
Відео: instagram.com/polyakovamusic

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак розхвалила Філіпа Кіркорова в його 54-річчя, а фанати – затролили за "багатство".

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