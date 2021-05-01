Хто із зірок підтримав Полякову, яка звинуватила Меладзе в харассменті

Українські співачки заявили, що продюсер "ВІА Гри" пропонував їм інтим в обмін на просування у шоу-бізнесі

Днями співачка Ані Лорак заявила в одному з телешоу, що Костянтин Меладзе дивився на неї не тільки як артистку. Після того, як ця новина розлетілася по ЗМІ, виконавиця поспішила виправдатися, мовляв вона не мала на увазі сексуальні домагання.

Пізніше Оля Полякова записала відео, в якому закликала Лорак та інших колег по сцені не мовчати про харассмент. У коментарях її підтримали Маша Єфросиніна, Віталій Козловський та Ольга Горбачова.

"Оля, ти молодець"

"Оля, ви розумниця. Не боїтеся підтримати в такій темі людину"

"Оля, спасибі, що не мовчите"

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

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Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Що кажуть опоненти

На вечірці премії "МУЗ ТВ", що відбулася після виходу того самого інтерв'ю з Ані Лорак, журналісти попросили прокоментувати ситуацію брата Костянтина Меладзе – Валерія. Але той зробив вигляд, що не розуміє, про що йдеться.

А ось Світлана Лобода стала на захист продюсера. За її словами, це все спекуляції і "наскільки ці історії правдиві, ми до кінця не знаємо".

Співачка Лоліта взагалі сказала, що останнім часом все "стали схиблені" на харассменті, а саму її ніхто і ніколи не домагався.

Нагадаємо, що Оля Полякова розповіла про домагання з боку Костянтина Меладзе ще в 2019 році в інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

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