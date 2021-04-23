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Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки

Сьогодні, 15:29

Ані Лорак зізналася, що Костянтин Меладзе в період їх співпраці дивився на неї не тільки як на творчу особистість

Співачка Ані Лорак після розриву з Юрієм Фальосою розпочала співпрацю з Костянтином Меладзе. Але їх творчий союз проіснував недовго. В ефірі програми "Доля людини" співачка зізналася, чому відмовилася працювати з відомим продюсером.

За словами Лорак, вона цікавила Костянтина Меладзе не тільки як артистка.

"Костя відчував до мене симпатію. Будь я іншою людиною, моє життя пішло б по злітній смузі. Але у мене завжди були свої поняття про те, як треба. І ту роботу, яку він мені пропонував, і той шлях розвитку – вони мені не підійшли ", – розповіла співачка.

Ані Лорак про Костянтина Меладзе
Відео: YouTube

Ані Лорак зізналася, що тоді вони припинили спілкування і продюсер намагався заважати будувати їй кар'єру.

"У якийсь момент він сказав:" Тобі ніхто не потрібен. Ти – самостійна особистість. Ти повинна сама ". І далі не було ніякої розмови. Він просто обірвав всі трубки телефону. Заборонив всім знайомим зі мною спілкуватися, тому що я не прийняла умови його роботи ", – поділилася артистка.

Ані Лорак і Костянтин Меладзе
Ані Лорак і Костянтин Меладзе
Фото: instagram.com/anilorak

Співачка не стала описувати ті умови, які пропонував їй Костянтин Меладзе для продовження спільної роботи.

"Я не хочу про них говорити. Скажімо так, вони лежали в особистій площині і стосувалися теми "на що ти готова піти заради популярності ". Прозвучали умови, які він пропонував усім своїм артистам. Вони були готові, а я – ні" , – розповіла Ані Лорак.

Раніше Ані Лорак розповіла, які відмазки придумав її ексчоловік , щоб виправдати зраду.

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