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Надя Мейхер захистила Меладзе в історії з домаганнями, а слова Полякової назвала жартом

Сьогодні, 13:04

Співачка стала на бік продюсера, заявивши, що всі звинувачення проти нього не потрібно сприймати всерйоз

Надя Мейхер стала на захист Костянтина Меладзе у всій цій скандальної історії з харассментом. В інтерв'ю П'ятому каналу колишня учасниця золотого складу групи "ВІА Гра" звинувачення Олі Полякової поставила під сумнів.

"Я її знаю дуже погано. Ми не дружні, у нас немає близьких стосунків. Тому я не маю права нічого говорити. Але точно можу сказати, що слово "домагання" і Костянтин Меладзе – абсолютно протилежні речі", – сказала Мейхер.

Надя Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher

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Надя зазначила, що через любов Полякової до жартів не можна ставитися серйозно до всіх її слів. Цікаво, хто вирішить жартувати про подібне?

"Я, звичайно, за Олю не буду розпоряджатися, чому вона це підхопила, вона людина досить гумористична. Я не думаю, що ці слова слід сприймати всерйоз", – додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки. Після цього висловилася Оля Полякова, підтримавши співачку. Але знайшлися і ті, хто не повірив ні Лорак, ні Поляковій.

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