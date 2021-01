Бабка з шоу "Маска" дала першу підказку про себе

Розкішна Бабка стала справжньою іконою стилю на шоу

У суботу, 30 січня, о 21:00 телеканал "Україна" покаже другий випуск грандіозного шоу "Маска", в якому виступлять 8 нових неймовірних героїв, серед яких розкішна Бабка. Художниця по костюмах Леся Патока повідала історію створення унікального костюма, а сама Бабка дала першу підказку про себе.

У новому епізоді найзагадковішого і видовищного шоу "Маска" глядачі познайомляться з другої вісімкою талановитих учасників та спробують розгадати, хто ж ховається під неймовірними костюмами. Творець образів, художниця по костюмах Леся Патока зізнається – кожен герой шоу має свою історію і несе особливі смисли. Так, розкішна Бабка стала справжньою іконою стилю.

Участниця шоу "Маска" Бабка Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Наша Бабка – дуже стильна і сексуальна, саме цього я і хотіла домогтися! Її бандаж, шкіру рептилії і всі матеріали ми замовляли за кордоном. А далі була магія – шолом ми відливали самостійно, власноруч викладали кожен камінчик. Також у неї надзвичайні нігті, які в довжину досягають 30 см! І це не остання цікава цифра – якщо міряти костюм від платформи по вусики, зріст нашої героїні досягає 2,1 метрів", – поділилася художниця по костюмах шоу "Маска" Леся Патока.

Історія створення костюма і стала першим ключиком до розгадки маски. Та й сама Бабка не проти розповісти про себе.

"Я, Бабка, не раджу конкурентам недооцінювати мене або насміхатися. Хоча я і комаха, але в водночас – хижак! А, враховуючи мій нестандартний розмір, легко можу з'їсти будь-якого на обід, проте це тільки коли голодна, а так я не кровожерлива, а навіть грайлива. Бабки від природи непосидючі і не зупиняються на одному місці. Ось я, наприклад, з дитинства не можу вибрати одну справу для себе. А ще мені добре відома команда "мотор", від якої у мене виникають приємні і хвилюючі спогади – магія знімального майданчика і зовсім інше ім'я, яким мене називали", – інтригує Бабка.

На сцені масштабного шоу "Маска" Бабка виконає мега-хіт "I wanna be loved by you" легендарної Мерилін Монро, а зіркові детективи спробують розкрити загадкову особистість стильної учасниці. Також у другому випуску проєкту глядачі побачать вражаючі виступи веселого Буряка, грайливої Крапанки, мужнього Носорога, магічного Мольфара, неймовірно милого Циклопа, розкішної Пави і величного Лева.

Під маскою Буйвола шоу "Маска" ховався Олег Винник – дивіться відео:

Дивіться другий епізод найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 30 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

