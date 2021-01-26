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Нігті 30 см і шолом ручної роботи: на шоу "Маска" покажуть найефектнішого персонажа – Бабку

Сьогодні, 18:15

Матеріали для створення костюма замовляли за кордоном

Для створення костюма розкішного і яскравого персонажа шоу "Маска" художники по костюмах замовляли матеріали з-за кордону. Зовсім скоро в ефірі самого видовищного і загадкового проекту України з'явиться Бабка, а глядачам і зоряним детективам доведеться відгадати – хто ховається за її маскою.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо ім'я п'ятого зоряного детектива "Маски", який переховувався за образом Буйвола. Хто це був – ми писали тут.

Бабка
Бабка
Фото: instagram.com/maskaukrainetv

"Наша Бабка – дуже фешн. Коли я її вигадувала, мені хотілося, щоб вона була сексі. Мені здається, що ми впоралися. Її бандаж, шкіру рептилії та всі матеріали замовляли за кордоном", – розповіла про героїню "Маски" Леся Патока.

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Вона зізналася, що шолом Бабки відливали самостійно, викладали кожен камінчик своїми руками. Дуже незвичайними є і її нігті, які у довжину досягають майже 30 см. І це не остання цікава цифра. Зріст героїні шоу "Маска", разом із вусиками, дорівнює 2,1 метрів.

Раніше повідомлялося, що другий ефір шоу "Маска" перенесли. Побачити нових персонажів глядачі зможуть вже цієї суботи, 30 січня, на телеканалі "Україна".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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