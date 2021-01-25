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Андрій Данилко розповів, що видало Олега Винника під маскою Буйвола

Сьогодні, 19:21

На думку детектива, людина в костюмі дракона спеціально копіювала манеру співу Олега Винника

Цієї суботи телеканал "Україна" розкрив особистість першого учасника грандіозного шоу "Маска". Під неймовірним костюмом кіберпанку Буйвола переховувався популярний співак Олег Винник. Єдиним з детективів, хто впізнав його, став артист Андрій Данилко.

"Людина, яка сховалась в образі Дракона, дещо імітувала манеру Олега Винника, щоб нас збити. Коли вже вийшов Буйвол, я подумав, що зірка під цією маскою могла народитись у рік Бика, а це і мій рік теж. Тоді й зрозумів, де справжній Винник. Інтонації були дуже для мене впізнавані, бо я добре його знаю", – розповів Андрій Данилко.

Андрій Данилко
Андрій Данилко
Фото: прес-служба

Та ця загадка підкорилася детективам не одразу. Спершу Оля Полякова зазначила, що під маскою Буйвола може ховатись Позитив, однак NK | Настя Каменських відкинула цю версію. Натомість вона припустила, що це може бути продюсер Вадим Лисиця. DZIDZIO ж був переконаний, що в цьому образі замаскувався Потап. Буйвол справді співав дуже схожим на Потапа голосом, та насправді під цією маскою ховався Олег Винник.

Буйвол в шоу "Маска"
Буйвол в шоу "Маска"
Фото: прес-служба

На знімальному майданчику телеканалу "Україна" улюбленець мільйонів поділився своїми враженнями від участі в проєкті "Маска".

"Під маскою здається, нібито тебе всі "підколюють". Ти на такій хвилі, наче нічого не розумієш. А шоу настільки круто зроблено, щоб навіть сам учасник у тій масці заплутався у собі. Там такий світ!" – зізнався Олег Винник.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: прес-служба

А вже наступної суботи Олег Винник долучиться до команди зіркових детективів і разом з Олею Поляковою, NK | Настею Каменських, Андрієм Данилком і DZIDZIO відгадуватиме, які знаменитості сховались під вражаючими костюмами.

Дивіться найзірковіше та найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що раніше зірковий детектив "Маска" запропонував руку і серце спокусливій учасниці в костюмі Троянди.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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