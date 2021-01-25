Андрій Данилко розповів, що видало Олега Винника під маскою Буйвола
На думку детектива, людина в костюмі дракона спеціально копіювала манеру співу Олега Винника
Цієї суботи телеканал "Україна" розкрив особистість першого учасника грандіозного шоу "Маска". Під неймовірним костюмом кіберпанку Буйвола переховувався популярний співак Олег Винник. Єдиним з детективів, хто впізнав його, став артист Андрій Данилко.
"Людина, яка сховалась в образі Дракона, дещо імітувала манеру Олега Винника, щоб нас збити. Коли вже вийшов Буйвол, я подумав, що зірка під цією маскою могла народитись у рік Бика, а це і мій рік теж. Тоді й зрозумів, де справжній Винник. Інтонації були дуже для мене впізнавані, бо я добре його знаю", – розповів Андрій Данилко.
Та ця загадка підкорилася детективам не одразу. Спершу Оля Полякова зазначила, що під маскою Буйвола може ховатись Позитив, однак NK | Настя Каменських відкинула цю версію. Натомість вона припустила, що це може бути продюсер Вадим Лисиця. DZIDZIO ж був переконаний, що в цьому образі замаскувався Потап. Буйвол справді співав дуже схожим на Потапа голосом, та насправді під цією маскою ховався Олег Винник.
На знімальному майданчику телеканалу "Україна" улюбленець мільйонів поділився своїми враженнями від участі в проєкті "Маска".
"Під маскою здається, нібито тебе всі "підколюють". Ти на такій хвилі, наче нічого не розумієш. А шоу настільки круто зроблено, щоб навіть сам учасник у тій масці заплутався у собі. Там такий світ!" – зізнався Олег Винник.
А вже наступної суботи Олег Винник долучиться до команди зіркових детективів і разом з Олею Поляковою, NK | Настею Каменських, Андрієм Данилком і DZIDZIO відгадуватиме, які знаменитості сховались під вражаючими костюмами.
Дивіться найзірковіше та найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".
Нагадаємо, що раніше зірковий детектив "Маска" запропонував руку і серце спокусливій учасниці в костюмі Троянди.
Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска
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