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Бабка из шоу "Маска" дала первую подсказку о себе

Сегодня, 13:00

Роскошная Бабка стала настоящей иконой стиля на шоу

В субботу, 30 января, в 21:00 телеканал "Украина" покажет второй выпуск грандиозного шоу "Маска", в котором выступят 8 новых невероятных героев, среди которых роскошная Бабка. Художница по костюмам Леся Патока поведала историю создания уникального костюма, а сама Бабка дала первую подсказку о себе.

В новом эпизоде самого загадочного и зрелищного шоу "Маска" зрители познакомятся со второй восьмеркой талантливых участников и попытаются разгадать, кто же скрывается под невероятными костюмами. Создательница образов, художница по костюмам Леся Патока признается – каждый герой шоу имеет свою историю и несет особые смыслы. Так, роскошная Бабка стала настоящей иконой стиля.

Участница шоу "Маска" Бабка
Участница шоу "Маска" Бабка
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Наша Бабка – очень стильная и сексуальная, именно этого я и хотела добиться! Ее бандаж, кожу рептилии и все материалы мы заказывали за рубежом. А дальше была магия – шлем мы отливали самостоятельно, собственноручно выкладывали каждый камешек. Также у нее необычайные ногти, которые в длину достигают 30 см! И это не последняя интересная цифра – если мерить костюм от платформы по усики, рост нашей героини достигает 2,1 метров", – поделилась художница по костюмам шоу "Маска" Леся Патока.

История создания костюма и стала первым ключиком к разгадке маски. Да и сама Бабка не против рассказать о себе.

"Я, Бабка, не советую конкурентам недооценивать меня или насмехаться. Хотя я и насекомое, но в то же время – хищник! А, учитывая мой нестандартный размер, легко могу съесть любого на обед, однако это только когда голодная, а так я не кровожадная, а даже игривая. Бабки от природы непоседливые и не останавливаются на одном месте. Вот я, например, с детства не могу выбрать одно дело для себя. А еще мне хорошо известна команда "мотор", от которой у меня возникают приятные и волнующие воспоминания – магия съемочной площадки и совсем другое имя, которым меня называли", – интригует Бабка.

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На сцене масштабного шоу "Маска" Бабка исполнит мега-хит "I wanna be loved by you" легендарной Мэрилин Монро, а звездные детективы попытаются раскрыть загадочную личность стильной участницы. Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления веселого Буряка, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва.

Под маской Буйвола шоу "Маска" прятался Олег Винник – смотрите видео:

Смотрите второй эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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