Телеканал "Україна", компанія Fremantle та 1+1 media уклали мирову угоду щодо форматів шоу "Маска" і "Маскарад"

В угоді чітко зафіксовані ключові форматні елементи кожного з шоу та елементи, які не мають у жодному разі перетинатися

Телеканал "Україна", компанія Fremantle і група 1+1 media дійшли згоди про досудове врегулювання спору щодо використання та адаптації телевізійних форматів "The Masked Singer" ("Маска") та "Mysteries in the Spotlight" ("Маскарад") на території України.

Прем'єра шоу "Маска" на телеканалі "Україна" відбулася 16 січня і ми докладно розповідали, як пройшов ефір.

Мировою угодою передбачено низку гарантій і зобов’язань, які покликані вирішити конфліктні питання, що виникли у зазначених сторін, не надаючи їм жодної правової оцінки, та створити умови для формування здорового конкурентного середовища, необхідного для ефективної реалізації таких проектів.

Шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зокрема, в угоді чітко зафіксовані ключові форматні елементи кожного з шоу та елементи, які не мають у жодному разі перетинатися.

Також сторони беруть на себе зобов’язання здійснити всі залежні від них кроки задля зміцнення української індустрії аудіовізуальної продукції, зокрема, в царині захисту авторського права, прав інтелектуальної власності та телевізійних форматів.

Розв’язання такого роду конфліктів сторонами без судових процесів, виключно шляхом перемовин, відвертого діалогу, і керуючись принципом "win-win" є беззаперечним прецедентом для української медіаіндустрії. Сторони закликають інших учасників ринку використовувати такий підхід для вирішення можливих суперечок.

Нагадаємо, що другий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна" був перенесений на суботу, 30 січня .

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися