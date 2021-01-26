Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Телеканал "Україна", компанія Fremantle та 1+1 media уклали мирову угоду щодо форматів шоу "Маска" і "Маскарад"

Сьогодні, 14:58

В угоді чітко зафіксовані ключові форматні елементи кожного з шоу та елементи, які не мають у жодному разі перетинатися

Телеканал "Україна", компанія Fremantle і група 1+1 media дійшли згоди про досудове врегулювання спору щодо використання та адаптації телевізійних форматів "The Masked Singer" ("Маска") та "Mysteries in the Spotlight" ("Маскарад") на території України.

Прем'єра шоу "Маска" на телеканалі "Україна" відбулася 16 січня і ми докладно розповідали, як пройшов ефір.

Мировою угодою передбачено низку гарантій і зобов’язань, які покликані вирішити конфліктні питання, що виникли у зазначених сторін, не надаючи їм жодної правової оцінки, та створити умови для формування здорового конкурентного середовища, необхідного для ефективної реалізації таких проектів.

Шоу
Шоу "Маска" на телеканалі "Україна"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зокрема, в угоді чітко зафіксовані ключові форматні елементи кожного з шоу та елементи, які не мають у жодному разі перетинатися.

Читайте також:
Прем'єра шоу "Маска" на телеканалі "Україна" підкорила мільйони глядачів

Також сторони беруть на себе зобов’язання здійснити всі залежні від них кроки задля зміцнення української індустрії аудіовізуальної продукції, зокрема, в царині захисту авторського права, прав інтелектуальної власності та телевізійних форматів.

Розв’язання такого роду конфліктів сторонами без судових процесів, виключно шляхом перемовин, відвертого діалогу, і керуючись принципом "win-win" є беззаперечним прецедентом для української медіаіндустрії. Сторони закликають інших учасників ринку використовувати такий підхід для вирішення можливих суперечок.

Нагадаємо, що другий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна" був перенесений на суботу, 30 січня .

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
«Було загадкою і шоком»: Олег Винник про участь в шоу «Маска» Андрій Данилко розповів, що видало Олега Винника під маскою Буйвола У грандіозному шоу «Маска» представлять унікальний український Буряк
телеканал Україна шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому

Популярні статті

Сьогодні, 11:48Смачно

Як приготувати лазанью з м'ясним фаршем і соусом бешамель: покроковий рецепт

Сьогодні, 05:11Психо

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Овнам потрібно використовувати свій досвід, а Тельцям – сповільнитися

Вчора, 15:16Смачно

"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати і скільки це коштує

Вчора, 14:32Зірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

Вчора, 14:10Смачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

Вчора, 13:32Зірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

Вчора, 12:36Смачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

Вчора, 12:14Events

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Вчора, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Вчора, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Вчора, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Вчора, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Вчора, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

Вчора, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

Новини партнерів

И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Как учить английский язык разным знакам зодиака
Как учить английский язык разным знакам зодиака
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Боржемська стане новою "Холостячкою"?
Боржемська стане новою "Холостячкою"?

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти