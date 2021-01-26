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Художник по костюмах шоу "Маска" Леся Патока: "Я майже ніколи не буваю повністю задоволена своєю роботою"

Сьогодні, 17:00

За її словами, кожен костюм по своєму гарний і деякі з них можна розглядати годинами

1,3 мільйона переглядів за тиждень – шоу "Маска" б'є рекорди. Інтрига, хто ховається під химерними образами, зберігається не тільки завдяки вокальним хитрощів зірок, але і завдяки фантастичним костюмах, які вражають уяву. Тому в ефірі шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" телеведуча Юлія Галушка вирішила розпитати про костюми одного з їхніх авторів – Лесю Патока.

За словами художника по костюмах, вона майже ніколи не буває повністю задоволена своєю роботою, але все ж назвала своїх фаворитів у шоу "Маска". Першим став костюм Дракона. Саме його створювали найдовше і роботи з цим костюмом було найбільше. Також Леся зізналася, що дуже любить костюм Сонця і Сома.

Герої шоу "Маска" на телеканалі Україна
Герої шоу "Маска" на телеканалі Україна
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У той же час, Леся Патока каже, що кожен костюм по своєму гарний і деякі з них можна розглядати годинами, адже там багато дуже цікавих і незвичайних деталей. Чого тільки вартий костюм Мольфара.

Детальніше про те, як створювалися костюми для грандіозного шоу "Маска" дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, як пройшов перший ефір шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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маска костюми шоу Маска
Джерело: Сьогодні
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