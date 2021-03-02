Оля Полякова з чоловіком привітали дочку з 16-річчям. Дивіться, який сюрприз влаштували! (відео)
Артистка вирішила почати робити сюрпризи дочці ще вночі
Українська співачка і детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова, яка нещодавно змінила імідж, почала вітати свою дочку Машу з днем народження ще вночі. Сьогодні, 2 березня, Маші Поляковій виповнюється 16 років.
В Instastories Полякова показала, як вони з чоловіком заходять в кімнату до сонної Маші і дарують їй букети квітів. Потім Оля підвела дочку до вікна, де на вулиці працівники артистки, зокрема танцюрист її балету, Макс Єжов, увімкнули Маші святкові пісні і подарували торт зі свічками у вигляді числа 16.
Щаслива Маша навіть кумедно станцювала з Максом Єжовим під музику, що звучала з автомобіля.
"16, блін, я не вірю! Не може бути, щоб моїй дочці було 16!" – прокричала Оля.
Зазначимо, що у артистки також є ще одна дочка – Аліса, яка народилася в 2011 році.
Нагадаємо, Оля Полякова прокоментувала рішення Тіни Кароль пропіаритися на їхньому скандалі.
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