Ані Лорак в Москві представила фільм про себе: "Двогодинне шоу моєї мрії"

Співачка представила своє шоу DIVA в запису

Українська співачка Ані Лорак, яка вже кілька років проживає в Росії і дає там концерти, представила своє двогодинне шоу DIVA в кінотеатрах. Прем'єра пройшла в Москві. Фільм вийде на екрани у більш ніж в 20 містах Росії. Про це Лорак заявила на своїй сторінці в Instagram.

Співачка опублікувала фото з кінотеатру в столиці РФ і поділилася емоціями стосовно прем'єри.

"У Москві відбулася довгоочікувана прем'єра DIVA в кіно. Двогодинне шоу моєї мрії на великих екранах покажуть в більш ніж в 20 містах Росії. Дуже трепетно і хвилююче, ніби знову вперше виходжу на сцену "Олімпійського", – написала Лорак.

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Зазначимо, що недавно Ані Лорак приїжджала в Україну. Артистка так і не розкрила мета візиту. У Мережі багато хто розкритикував її повернення на батьківщину.

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