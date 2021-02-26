Ані Лорак показала зраду чоловіка і любовний трикутник в своєму новому кліпі (відео)

Артистка зіграла в кліпі саму себе

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно приїжджала до Києва, представила ліричний сингл "Наполовину" і випустила кліп, де зіграла саму себе. У новій відеороботі показана особиста історія про любовний трикутник з життя самої Лорак.

Режисером кліпу виступила Катя Царик, з якою Ані Лорак пов'язує давня дружба і багаторічне співробітництво.

"Історія дуже близька мені. Рядки "Стань щасливішою, чуєш, але не за всяку ціну, якщо третій зайвий" глибоко відкривають сенс всієї пісні. Це про сильну, вольову особистість, яка пройшла через помилки і розчарування, але тим не менш, зберегла в собі світло. У неї залишилися сили, щоб вийти і легко розповісти цю історію публіці", – каже Ані Лорак.

Нагадаємо, Ані Лорак та її чоловік Мурат Налчаджиоглу офіційно розлучилися в січні 2019 року. У них є спільна дочка Софія. Багато хто припускає, що причиною розставання подружжя стали численні зради з боку Мурата, одна з яких два роки тому стала відома публіці.

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