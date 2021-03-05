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Ани Лорак впервые появилась на публике вместе с бывшим мужем после развода: фото

Сегодня, 14:19

Они посетили мероприятие в Москве

Певица Ани Лорак, которая недавно показала свою личную историю в новом клипе, впервые после развода вышла в свет с бывшем мужем Муратом Налчаджиоглу и дочкой Софией. Семейное фото появились в Instagram на одной из фан-страниц.

Наверное, Мурат уже знает, как поздравит Ани Лорак и дочку Софию с 8 Марта. А если вы еще не определились, чем удивить близких – у нас есть пять небанальных идей подарков к Международному женскому дню.

Ани Лорак, София и Мурат посетили презентацию песни Филиппа Киркорова, которую он сделал для певицы Натальи Гордиенко, чтобы она с ней представила Молдову на "Евровидении-2021".

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией
Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией
Фото: Instagram

Также в Сети появилось видео, как Ани Лорак с бывшем мужем идет под ручку.

Ани Лорак с бывшем мужем и дочкой
Видео: instagram.com/anilorak_fanakk/

Напомним, что на протяжении десяти лет Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них родилась дочь София. Певица развелась с бизнесменом из-за его измен в 2019 году. Сейчас о своей личной жизни Ани Лорак предпочитает не говорить.

Ранее Ани Лорак представила фильм о себе.

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Ани Лорак дети звезд Мурат Налчаджиоглу
Источник: instagram.com/anilorak_fanakk/
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