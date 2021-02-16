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Шанувальники помітили зміни в зовнішності Ані Лорак: "Скоро не впізнаємо"

Сьогодні, 18:56

У Мережі зазначили, що співачку важко впізнати

Співачка Ані Лорак, яка недавно продемонструвала свою фігуру, опублікувала нове фото в Instagram і нарвалася на критику.

Артистка опублікувала фото, на якому вона сидить на ліжку в чорній атласній сукні. Також співачка зазначила, що скоро на шанувальників чекає сюрприз.

"Кохання – це таїнство двох душ. Скоро те, на що ви так довго чекали", – заінтригувала підписників Ані Лорак.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Деякі стали гадати, що ж це буде. Хтось припустив, що нова пісня, хтось подумав, що зміни в особистому житті. Але були ті, хто помітив, що зовнішність артистки змінилася і стали писати про це.

"Зовсім не схожа стала", "Не впізнати", "Цю красуню скоро не впізнаємо! Або макіяж, або операції", – написали в Мережі.

Раніше Ані Лорак показала, який вигляд має в кінці робочого дня.

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