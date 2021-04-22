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Ані Лорак в ефірі російської передачі виконала пісню Україночка: відео

Сьогодні, 15:03

Співачка розповіла про участь у своєму першому музичному конкурсі і виконала уривок з пісні Оксани Білозір

Нещодавно Ані Лорак побувала в Києві , а тепер артистка в ефірі російської передачі виконала невеликий уривок з пісні українською мовою.

В програмі "Доля людини" співачка згадала про перший свій музичний конкурс "Первоцвіт" в рідних Чернівцях. Вона виступала з піснею Оксани Білозір "Україночка" та посіла друге місце. На прохання ведучого Ані Лорак заспівала уривок з пісні в ефірі російської передачі.

Ані Лорак заспівала пісню Оксани Білозір
Відео: YouTube

Співачка розповіла, що тоді у неї навіть не було сценічного костюма для виступу. Їй класний керівник позичила національний костюм з етнічного куточка в школі.

Варто зазначити, що саме на цьому конкурсі Ані познайомилася зі своїм майбутнім продюсером і цивільним чоловіком Юрієм Фальосою.

Раніше Ані Лорак вперше за довгий час у себе в Instagram опублікувала пісню українською мовою.

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