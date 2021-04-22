Ани Лорак в эфире российской передачи исполнила песню Україночка: видео

Певица рассказала об участии в своем первом музыкальном конкурсе и исполнила отрывок из песни Оксаны Билозир

Недавно Ани Лорак побывала в Киеве, а теперь артистка в эфире российской передачи исполнила небольшой отрывок из песни на украинском языке.

В программе "Судьба человека" певица вспомнила о первом своем музыкальном конкурсе "Первоцвет" в родных Черновцах. Она выступала с песней Оксаны Билозир "Україночка" и заняла второе место. По просьбе ведущего Ани Лорак спела отрывок из песни в эфире российской передачи.

Ани Лорак спела песню Оксаны Билозир Видео: YouTube

Певица рассказала, что тогда у нее даже не было сценического костюма для выступления. Ей классный руководитель одолжила национальный костюм из этнического уголка в школе.

Стоит отметить, что именно на этом конкурсе Ани познакомилась со своим будущим продюсером и гражданским мужем Юрием Фалесой.

Ранее Ани Лорак впервые за долгое время у себя в Instagram опубликовала песню на украинском языке.

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